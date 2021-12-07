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Haberler Spor Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbol takımları karşı karşıya geliyor! Tarihte bir ilk...

Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbol takımları karşı karşıya geliyor! Tarihte bir ilk...

NEF Stadyumu bu akşam tarihi bir karşılaşmaya sahne olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları tarihte ilk kez karşı karşıya gelecek. Kadına şiddete karşı farkındalık yaratma amacıyla oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbolu maçı öncesi son gelişmeler neler? İşte detaylar...

07.12.2021 13:05 - Son Güncelleme: 07.12.2021 13:59
Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbol takımları karşı karşıya geliyor! Tarihte bir ilk...

Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, tek galibinin 'Kadınlar ve Türk Sporu' olacağı özel bir maç yapacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak tarihi maçın biletleri 5 TL ve 10 TL'lik fiyatlarla satışa çıktı. Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanacak ikinci maç ise 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Ülker Stadyumu'nda yapılacak.

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Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbol takımları karşı karşıya geliyor! Tarihte bir ilk...

GALATASARAY - FENERBAHÇE KADIN FUTBOLU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı, bu akşam saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbol takımları karşı karşıya geliyor! Tarihte bir ilk...

Tarihi karşılaşma Nef Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbol takımları karşı karşıya geliyor! Tarihte bir ilk...

Galatasaray - Fenerbahçe maçının biletleri ne kadar, nasıl bilet alınır?
Galatasaray - Fenerbahçe maçı biletleri 5 TL ve 10 TL'lik fiyatlarla satışa çıktı. BİLET ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbol takımları karşı karşıya geliyor! Tarihte bir ilk...

İki kulübün ortak bir şekilde yayınladığı açıklama şöyle;
Biz Türkiye'nin en büyük spor kulüpleri, milyonlarca taraftarımızla sporun en önemli iki markası olarak;

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