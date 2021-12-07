Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbol takımları karşı karşıya geliyor! Tarihte bir ilk...
NEF Stadyumu bu akşam tarihi bir karşılaşmaya sahne olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları tarihte ilk kez karşı karşıya gelecek. Kadına şiddete karşı farkındalık yaratma amacıyla oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbolu maçı öncesi son gelişmeler neler? İşte detaylar...
Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, tek galibinin 'Kadınlar ve Türk Sporu' olacağı özel bir maç yapacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak tarihi maçın biletleri 5 TL ve 10 TL'lik fiyatlarla satışa çıktı. Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanacak ikinci maç ise 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Ülker Stadyumu'nda yapılacak.
GALATASARAY - FENERBAHÇE KADIN FUTBOLU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı, bu akşam saat 19.00'da başlayacak.
Galatasaray - Fenerbahçe maçının biletleri ne kadar, nasıl bilet alınır?
Galatasaray - Fenerbahçe maçı biletleri 5 TL ve 10 TL'lik fiyatlarla satışa çıktı. BİLET ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ