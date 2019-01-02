Galatasaray'ın yıldızı Belhanda Nice ve Monaco'nun radarında
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda'ya Fransa'nın Nice ve Monaco takımlarının teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Fatih Terim'in vazgeçilmezi durumunda bulunan Belhanda'nın gelebilecek tekliflere sıcak baktığı öğrenildi.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 09:18:41
Güncelleme: 09:20:04
Katar ve Suudi Arabistan'dan iki cazip teklif alan Belhanda, yeni menajeri Wiliam D'Avila ile yaptığı görüşmede önceliğinin kariyerine Avrupa'da devam etmek olduğunu söyledi.
Galatasaray'daki garanti ücreti 3 milyon 350 bin Euro olan Faslı 10 numara, bu paranın daha azına Fransa ya da Almanya'ya dönmeye razı.
Fransa'dan Nice ve Monaco'nun Belhanda'ya ilgisi söz konusu.
Sabah'ın haberine göre; Kiralama tekliflerine soğuk bakan Galatasaray, oyuncusu için minimum 5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.
10 NUMARA BÖLGESİNE FEGHOULI
Teknik heyet, Belhanda'nın satılması halinde Emre Akbaba dönene kadar Feghouli'yi 10 numara pozisyonunda kullanacak.