Galatasaray'ın yıldızı Belhanda Nice ve Monaco'nun radarında

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda'ya Fransa'nın Nice ve Monaco takımlarının teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Fatih Terim'in vazgeçilmezi durumunda bulunan Belhanda'nın gelebilecek tekliflere sıcak baktığı öğrenildi.

2 Ocak 2019 Çarşamba, 09:18:41 Güncelleme: 09:20:04
Galatasaray'ın yıldızı Belhanda Nice ve Monaco'nun radarında

Katar ve Suudi Arabistan'dan iki cazip teklif alan Belhanda, yeni menajeri Wiliam D'Avila ile yaptığı görüşmede önceliğinin kariyerine Avrupa'da devam etmek olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın yıldızı Belhanda Nice ve Monaco'nun radarında

Galatasaray'daki garanti ücreti 3 milyon 350 bin Euro olan Faslı 10 numara, bu paranın daha azına Fransa ya da Almanya'ya dönmeye razı.

Galatasaray'ın yıldızı Belhanda Nice ve Monaco'nun radarında

Fransa'dan Nice ve Monaco'nun Belhanda'ya ilgisi söz konusu.

Galatasaray'ın yıldızı Belhanda Nice ve Monaco'nun radarında

Sabah'ın haberine göre; Kiralama tekliflerine soğuk bakan Galatasaray, oyuncusu için minimum 5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

Galatasaray'ın yıldızı Belhanda Nice ve Monaco'nun radarında

10 NUMARA BÖLGESİNE FEGHOULI
Teknik heyet, Belhanda'nın satılması halinde Emre Akbaba dönene kadar Feghouli'yi 10 numara pozisyonunda kullanacak.

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