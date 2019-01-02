F.Bahçe'den Falcao atağı! Galatasaray'a transfer çalımı!

Ara transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe birçok ismi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği isimlerin başında ise Galatasaray'ın da peşinde olduğu Falcao geliyor.

2 Ocak 2019 Çarşamba, 10:27:31 Güncelleme: 11:05:27
F.Bahçe'den Falcao atağı! Galatasaray'a transfer çalımı!
F.Bahçe'den Falcao atağı! Galatasaray'a transfer çalımı!

Fenerbahçe, yıllardır unutulmayacak bir transferin peşinde...

F.Bahçe'den Falcao atağı! Galatasaray'a transfer çalımı!
F.Bahçe'den Falcao atağı! Galatasaray'a transfer çalımı!

Bu isim ise uzun süredir Galatasaray'a yazılan Radamel Falcao...

F.Bahçe'den Falcao atağı! Galatasaray'a transfer çalımı!
F.Bahçe'den Falcao atağı! Galatasaray'a transfer çalımı!

İşte Comolli tarafından gizlice yönetilen transfer gelişmesinin detayları;

F.Bahçe'den Falcao atağı! Galatasaray'a transfer çalımı!
F.Bahçe'den Falcao atağı! Galatasaray'a transfer çalımı!

Türkiye, birkaç gün önce Falcao'nun menajerinin sosyal medya hesabından paylaştığı 'Galatasaray' mesajıyla çalkalanmıştı.

F.Bahçe'den Falcao atağı! Galatasaray'a transfer çalımı!
F.Bahçe'den Falcao atağı! Galatasaray'a transfer çalımı!

Paylaşımda, 'Hazır mısın Türkiye? Falcao Ocak'ta Türkiye'de' mesajına yer verilmişti.

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