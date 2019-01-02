F.Bahçe'den Falcao atağı! Galatasaray'a transfer çalımı!
Ara transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe birçok ismi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği isimlerin başında ise Galatasaray'ın da peşinde olduğu Falcao geliyor.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 10:27:31 Güncelleme: 11:05:27
F.Bahçe'den Falcao atağı! Galatasaray'a transfer çalımı!
F.Bahçe'den Falcao atağı! Galatasaray'a transfer çalımı!
F.Bahçe'den Falcao atağı! Galatasaray'a transfer çalımı!
F.Bahçe'den Falcao atağı! Galatasaray'a transfer çalımı!
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