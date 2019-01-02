Fenerbahçe Emre Mor, Yasin Öztekin ve Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katıyor

Sezonun ikinci yarısında düşme potasından kurtulmak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarını yürütüyor. Kadrosundaki yabancı sayısı nedeniyle yabancı futbolcu transferi konusunda zorluk yaşayan sarı-lacivertli ekip Türk oyunculara yönelirken; Emre Mor, Yasin Öztekin ve Sadık Çiftpınar transferlerini bitirme noktasına getirdi.

2 Ocak 2019 Çarşamba, 08:46:34 Güncelleme: 08:49:55
Fenerbahçe Emre Mor, Yasin Öztekin ve Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katıyor

Yapılacak transferleri Antalya kampına yetiştirmek isteyen Fenerbahçe iyice gaza bastı.

Fenerbahçe Emre Mor, Yasin Öztekin ve Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katıyor

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray ile Emre Mor için yarışa girerken, bu konuyla ilgili İspanyol medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe Emre Mor, Yasin Öztekin ve Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katıyor

AS gazetesinde yer alan habere göre, Fenerbahçeli yetkililerin Celta Vigo'ya 21 yaşındaki kanat oyuncusuna karşılık Ozan Tufan takasını önerdiği ileri sürüldü.

Fenerbahçe Emre Mor, Yasin Öztekin ve Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katıyor

Emre'nin böyle bir gelişmeden haberi olmadığı detay olarak paylaşılırken, oyuncunun menajeri Bektaş Demirtaş'ın hafta içinde İstanbul'da Fenerbahçeli yöneticilerle görüşeceği kaydedildi.

Fenerbahçe Emre Mor, Yasin Öztekin ve Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katıyor

Son olarak Emre Mor için Dortmund'a 13 milyon euro bonsevis ödeyen Celta Vigo'nun, Ozan Tufan takasını kabul etse bile üzerine para isteyeceği belirtildi.

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