Fenerbahçe Emre Mor, Yasin Öztekin ve Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katıyor
Sezonun ikinci yarısında düşme potasından kurtulmak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarını yürütüyor. Kadrosundaki yabancı sayısı nedeniyle yabancı futbolcu transferi konusunda zorluk yaşayan sarı-lacivertli ekip Türk oyunculara yönelirken; Emre Mor, Yasin Öztekin ve Sadık Çiftpınar transferlerini bitirme noktasına getirdi.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 08:46:34
Güncelleme: 08:49:55
Yapılacak transferleri Antalya kampına yetiştirmek isteyen Fenerbahçe iyice gaza bastı.
Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray ile Emre Mor için yarışa girerken, bu konuyla ilgili İspanyol medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı.
AS gazetesinde yer alan habere göre, Fenerbahçeli yetkililerin Celta Vigo'ya 21 yaşındaki kanat oyuncusuna karşılık Ozan Tufan takasını önerdiği ileri sürüldü.
Emre'nin böyle bir gelişmeden haberi olmadığı detay olarak paylaşılırken, oyuncunun menajeri Bektaş Demirtaş'ın hafta içinde İstanbul'da Fenerbahçeli yöneticilerle görüşeceği kaydedildi.
Son olarak Emre Mor için Dortmund'a 13 milyon euro bonsevis ödeyen Celta Vigo'nun, Ozan Tufan takasını kabul etse bile üzerine para isteyeceği belirtildi.