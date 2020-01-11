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Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın sevgilisi bakın kim! İşte büyük aşkı

Galatasaray sezonun ilk yarısını istediği gibi geçiremedi ama çok önemli bir ismi kazandı, Taylan Antalyalı... 25 yaşındaki Taylan Antalyalı sezon başında Erzurumspor'dan, Galatasaray'a gelmişti. Pek fazla forma şansı bulamayan Taylan Antalyalı çıkışını, devre arasından önce oynanan Antalyaspor maçında yaptı ve taraftarın gönlünü kazandı. O taraftarın gönlünü kazandı ama onun da gönlünü biri var. İşte başta Taylan Antalyalı'nın sevgilisi Melis Akdeniz olmak üzere, futbolcuların eşleri ve sevgilileri.

11.01.2020 09:47 - Son Güncelleme: 11.01.2020 10:01
Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın sevgilisi bakın kim! İşte büyük aşkı

İşte başta Galatasaray'ın 25 yaşındaki genç yıldızı Taylan Antalyalı'nın gizemli sevgilisi Melis Akdeniz olmak üzere futbolcuların eşleri ve sevgilileri.

Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın sevgilisi bakın kim! İşte büyük aşkı

FUTBOLCULARIN EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

LORIS KARIUS VE SOPHIA THOMALLA

Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın sevgilisi bakın kim! İşte büyük aşkı
Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın sevgilisi bakın kim! İşte büyük aşkı

ENES ÜNAL VE LISA SMELLERS

Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın sevgilisi bakın kim! İşte büyük aşkı

22 yaşındaki futbolcu, Belçika'nın Genk takımında oynarken Lisa Smellers ile tanışmıştı.

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