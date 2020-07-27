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Kenan Karaman Süper Lig'de hangi takımı tutuyor! Şaşırtan gerçek... Adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan Kenan...
Kenan Karaman Süper Lig'de hangi takımı tutuyor! Şaşırtan gerçek... Adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan Kenan...
Transfer döneminin açılması ardından Süper Lig'in sonra ermesiyle transfer hareketliliği başladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda, transfer haberlerinde bazı isimlerin adı öne çıkıyor. Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, İrfan Can Kahveci, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Arda Turan bu isimlerin başında gelirken Kenan Karaman'da pek çok takımın gündeminde. Adı önce Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan son olarak Medipol Başakşehir'i de ilgilendiği öne sürülen 26 yaşındaki santrafor Kenan Karaman hakkında araştırma yapanlar tuttuğu takımı öğrenince şaşırdı. İşte başta adu Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir ile anılan Kenan Karaman olmak üzere futbolcuların tuttukları takımlar.
27.07.2020 14:51
- Son Güncelleme: 27.07.2020 14:58
Almanya 2. Ligi'ne düşen Fortuna Düsseldorf'ta oynayan Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın geleceği merak konusu.
Önce Kenan Karaman'ın menajeri Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'ndan paylaşım yaparak kafaları karıştırdı.
Yabancı kontenjanı dolu olan G.Saray'da gurbetçi takviyesine karar verildi ve ilk görüşme Kenan Karaman'la yapıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, 2 milyon Euro'luk bonservisi yüksek buldu ve görüşme medyaya yansıyınca da transferden çekildi.
Şimdi de Kenan için Başakşehir'in devreye girdiği ve 26 yaşındaki gurbetçi oyuncu ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Transfer dönemini hayli meşgul eden isimlerden biri olan Kenan Karaman'ın tuttuğu takım merak ediliyor. İşte başta Kenan Karaman olmak üzere futbolcuların tuttukları takımlar.
"MERİH DEMİRAL ÇOCUKKEN GALATASARAYLIYDI"
Yakın çevresi, genç oyuncu ve babasının 6-7 yıl öncesine kadar Galatasaraylı olduklarını, ancak Merih'in Fenerbahçe'de oynaması ve özellikle annesinin cenazesine bütün takımın katılmasının ardından ikisinin de sıkı Fenerbahçeli olduklarını söylüyor.