Haberler Galeri Spor Kenan Karaman Süper Lig'de hangi takımı tutuyor! Şaşırtan gerçek... Adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan Kenan...

Kenan Karaman Süper Lig'de hangi takımı tutuyor! Şaşırtan gerçek... Adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan Kenan...

Transfer döneminin açılması ardından Süper Lig'in sonra ermesiyle transfer hareketliliği başladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda, transfer haberlerinde bazı isimlerin adı öne çıkıyor. Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, İrfan Can Kahveci, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Arda Turan bu isimlerin başında gelirken Kenan Karaman'da pek çok takımın gündeminde. Adı önce Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan son olarak Medipol Başakşehir'i de ilgilendiği öne sürülen 26 yaşındaki santrafor Kenan Karaman hakkında araştırma yapanlar tuttuğu takımı öğrenince şaşırdı. İşte başta adu Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir ile anılan Kenan Karaman olmak üzere futbolcuların tuttukları takımlar.

27.07.2020 14:51 - Son Güncelleme: 27.07.2020 14:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





