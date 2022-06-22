Beşiktaş’tan ayrılmıştı! Domagoj Vida’nın yeni adresi belli oluyor…
Beşiktaş ile kontratı sona eren ve Siyah-Beyazlı ekibin yeni sözleşme imzalamadığı Domagoj Vida, kendisine gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye devam ediyor. Bazı Süper Lig kulüplerine de önerilen Hırvat savunma oyuncusunun bir sonraki durağının İtalya olmasının ihtimali her geçen gün artıyor. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
22.06.2022 21:11 - Son Güncelleme: 22.06.2022 21:16
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Domagoj Vida, geçen sezonun son bölümünde takımın başına geçen Valerien Ismael tarafından beğenilmeyince Hırvat stoper ile yeni kontrat imzalanmamıştı.
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe ve Galatasaray'a da önerildiği ancak istediği yanıtı alamadığı öne sürülen Domagoj Vida'nın bir sonraki durağının kısa süre içinde belli olması bekleniyor.
YENİ ROTA SERİ A MI?
Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki stoper ilgili İtalyan basınından tuttomercato.web'de yer alan haberde Vida ile Serie A ekiplerinden Monza'nın yakından ilgilendiği ve deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.