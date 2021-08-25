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Haberler Spor Galatasaray'ın yeni hedefi 18 yaşındaki Octavian Popescu! 3 yıl sonra 50 milyon euro

Galatasaray'ın yeni hedefi 18 yaşındaki Octavian Popescu! 3 yıl sonra 50 milyon euro

Cicaldau ve Morutan transferlerinin ardından Romanya hamlesini sürdüren Galatasaray'ın Octavian Popescu ile ilgilendiğini takvim.com.tr duyurmuştu. Bu gelişme Rumen basınında da geniş yankı buldu. Birçok internet sitesi Sarı-Kırmızılılar'ın Popescu hamlesini duyururken, transferde çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
25.08.2021 14:36 - Son Güncelleme: 25.08.2021 14:36
Galatasaray’ın yeni hedefi 18 yaşındaki Octavian Popescu! 3 yıl sonra 50 milyon euro

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen son iki sezonda çok iyi bir performans sergileyen Popescu, Rumenler tarafından ülke futbolunun en önemli yeteneği olarak kabul ediliyor.

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Galatasaray’ın yeni hedefi 18 yaşındaki Octavian Popescu! 3 yıl sonra 50 milyon euro

Gazete ve internet sitelerinde genç kanat oyuncusu için, "3-4 yıl sonra fiyatı 50 milyon euro olur" yorumları yapılıyor.

Galatasaray’ın yeni hedefi 18 yaşındaki Octavian Popescu! 3 yıl sonra 50 milyon euro

Galatasaray scout ekibinin 2 yıldır Popescu'yu çok dikkatli bir şekilde takip ettiği ve teknik ekibe sunulan raporda, "Mutlaka transfer edilmeli" ifadesini kullandığı öğrenildi.

Galatasaray’ın yeni hedefi 18 yaşındaki Octavian Popescu! 3 yıl sonra 50 milyon euro

Ancak Sarı-Kırmızılılar'la beraber Avrupa'nın önde gelen birçok kulübünün scout ekibi de Rumen yıldızı mercek altına almış durumda.

Galatasaray’ın yeni hedefi 18 yaşındaki Octavian Popescu! 3 yıl sonra 50 milyon euro

Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde Steaua Bükreş'in patronu Becali ile pazarlık masasına oturması bekleniyor.

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