Galatasaray'ın yeni hedefi 18 yaşındaki Octavian Popescu! 3 yıl sonra 50 milyon euro
Cicaldau ve Morutan transferlerinin ardından Romanya hamlesini sürdüren Galatasaray'ın Octavian Popescu ile ilgilendiğini takvim.com.tr duyurmuştu. Bu gelişme Rumen basınında da geniş yankı buldu. Birçok internet sitesi Sarı-Kırmızılılar'ın Popescu hamlesini duyururken, transferde çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı.
25.08.2021 14:36
- Son Güncelleme: 25.08.2021 14:36
Henüz 18 yaşında olmasına rağmen son iki sezonda çok iyi bir performans sergileyen Popescu, Rumenler tarafından ülke futbolunun en önemli yeteneği olarak kabul ediliyor.
Galatasaray scout ekibinin 2 yıldır Popescu'yu çok dikkatli bir şekilde takip ettiği ve teknik ekibe sunulan raporda, "Mutlaka transfer edilmeli" ifadesini kullandığı öğrenildi.
Ancak Sarı-Kırmızılılar'la beraber Avrupa'nın önde gelen birçok kulübünün scout ekibi de Rumen yıldızı mercek altına almış durumda.
Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde Steaua Bükreş'in patronu Becali ile pazarlık masasına oturması bekleniyor.