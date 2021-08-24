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Cristiano Ronaldo buna da el attı artık servetine servet katacak! Juventus'taki akıbeti bilinmeyen yıldız kolları sıvadı

Cristiano Ronaldo, hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan Ronaldo'nun bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli, uzun bir süredir Georgina Rodriguez'le aşk yaşıyor. Kariyerini sadece futbolla sınırlı tutmak istemeyen Portekizli bu kez güzellik sektörüne de el attı. Daha önce bir saç ekim kliniğine ortak olan Ronaldo, ikincisini de hayata geçirdi.

24.08.2021 11:57 - Son Güncelleme: 24.08.2021 11:57
Cristiano Ronaldo buna da el attı artık servetine servet katacak! Juventus’taki akıbeti bilinmeyen yıldız kolları sıvadı

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Ronaldo'yu tanımayanınız yok. Kendisi güzeller güzeli model Georgina Rodriguez'le beraber dillere destan bir aşk yaşamakta. Ronaldo kariyerindeki başarısı kadar, kazandığı paralarla da adından söz ettiriyor.

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Cristiano Ronaldo buna da el attı artık servetine servet katacak! Juventus’taki akıbeti bilinmeyen yıldız kolları sıvadı

Kariyerini daha güçlü temellere atmak için çalışan Ronaldo geçtiğimiz aylarda güzellik sektörüne el atmıştı malumunuz. Geçtiğimiz günlerde Madrid'de klinik açan Ronaldo'nun, saç ekim merkezinin yüzde 50 hissesine sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

Cristiano Ronaldo buna da el attı artık servetine servet katacak! Juventus’taki akıbeti bilinmeyen yıldız kolları sıvadı

Futbolda olduğu kadar kendini baştan yaratma ve imaj konusunda da rüştünü ispat eden Ronaldo, 3. saç ekim kliniğini de açtı ve imparatorluğunu genişletti.

Cristiano Ronaldo buna da el attı artık servetine servet katacak! Juventus’taki akıbeti bilinmeyen yıldız kolları sıvadı

İspanya'da Marbella şehrinde kendine yeni bir saç ekim kliniği şubesi açan Ronaldo'nun buradaki işletmesinde 100 kişi istihdam edilecek.

Cristiano Ronaldo buna da el attı artık servetine servet katacak! Juventus’taki akıbeti bilinmeyen yıldız kolları sıvadı

Klinikteki işlemlerin fiyat aralığı ise 4 bin ile 7 bin pound arası değişiyor.

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