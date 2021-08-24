Cristiano Ronaldo buna da el attı artık servetine servet katacak! Juventus'taki akıbeti bilinmeyen yıldız kolları sıvadı
Cristiano Ronaldo, hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan Ronaldo'nun bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli, uzun bir süredir Georgina Rodriguez'le aşk yaşıyor. Kariyerini sadece futbolla sınırlı tutmak istemeyen Portekizli bu kez güzellik sektörüne de el attı. Daha önce bir saç ekim kliniğine ortak olan Ronaldo, ikincisini de hayata geçirdi.
24.08.2021 11:57
- Son Güncelleme: 24.08.2021 11:57
İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Ronaldo'yu tanımayanınız yok. Kendisi güzeller güzeli model Georgina Rodriguez'le beraber dillere destan bir aşk yaşamakta. Ronaldo kariyerindeki başarısı kadar, kazandığı paralarla da adından söz ettiriyor.