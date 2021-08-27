SON DAKİKA! Milli Takım'ın Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçları aday kadrosu belli oldu! Sürpriz isim
Son dakika haberine göre A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeri'nde grup aşamasında oynayacağı Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda karşılaşmalarının aday kadrosu belli oldu. Avrupa Şampiyonası kadrosuna dahil edilmeyen Salih Uçan'ın kadroda yer alması dikkat çekti.
27.08.2021 16:31
- Son Güncelleme: 27.08.2021 16:31
A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.
İşte Milli Takım kadrosu