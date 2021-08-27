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Haberler Spor SON DAKİKA! Milli Takım'ın Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçları aday kadrosu belli oldu! Sürpriz isim

SON DAKİKA! Milli Takım'ın Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçları aday kadrosu belli oldu! Sürpriz isim

Son dakika haberine göre A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeri'nde grup aşamasında oynayacağı Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda karşılaşmalarının aday kadrosu belli oldu. Avrupa Şampiyonası kadrosuna dahil edilmeyen Salih Uçan'ın kadroda yer alması dikkat çekti.

27.08.2021 16:31 - Son Güncelleme: 27.08.2021 16:31
SON DAKİKA! Milli Takım’ın Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçları aday kadrosu belli oldu! Sürpriz isim

A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

İşte Milli Takım kadrosu

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA! Milli Takım’ın Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçları aday kadrosu belli oldu! Sürpriz isim

MERT GÜNOK

SON DAKİKA! Milli Takım’ın Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçları aday kadrosu belli oldu! Sürpriz isim

UĞURCAN ÇAKIR

SON DAKİKA! Milli Takım’ın Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçları aday kadrosu belli oldu! Sürpriz isim

ALTAY BAYINDIR

SON DAKİKA! Milli Takım’ın Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçları aday kadrosu belli oldu! Sürpriz isim

ZEKİ ÇELİK

SON DAKİKA