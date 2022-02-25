Fenerbahçe’nin Slavia Prag hezimeti sonrası spor yazarlarından çarpıcı sözler: Kadro mühendisliğinin daniskası

EMRE BOL - F.BAHÇELİSHENKO!

Şu maçı kazanıp, tur atlayacağımızı düşünen var mıydı? Siz yine de dua edin Altay'a… Büyük bir rezaletten kurtardı Fenerbahçe'yi! Daha ne kadar rezil olunacaksa? "Lokum gibi kura" diyerek yola çıktığımız "geberik" ligde paramparça olup geri döndük.