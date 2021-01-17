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Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi flaş yorum! "Olası yenilgide Fatih Terim..."
Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi flaş yorum! "Olası yenilgide Fatih Terim..."
Son dakika Beşiktaş- Galatasaray derbisi haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Dev derbi zirvenin sahibini değiştirebilecek öneme sahip. Konuyu köşesine taşıyan Fotomaç gazetesi yazarı Sinan Vardar, Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi flaş bir yorumda bulundu. İşte detaylar...
17.01.2021 14:04
- Son Güncelleme: 17.01.2021 14:14
SİNAN VARDAR - DERBİ NE OLUR?
Bu akşam Beşiktaş ile Galatasaray önemli bir derbide zirve mücadelesine çıkacaklar. Benim derbideki favorim Beşiktaş... Şöyle bir düşündüğümde iki takımın artılarını ve eksilerini tarttığımda; siyah-beyazlı takımın daha ağır bastığını gözlemliyorum.
Beşiktaş formda ve birçok oyuncusu istim üzerinde... Siyah-beyazlı takımda sen-ben yok, takım olma arzusu var. Belki isim isim kıyaslandığında G.Saraylı oyuncular daha değerli olabilirler ama bir araya geldiğinde Beşiktaşlı futbolcular bir bütünü tamamlıyorlar.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın takımına daha hakim durumda... Sergen hoca futbolcularıyla harika bir hava yakaladı. Takımda as-yedek kavramı kalmadı. Sahaya ilk 11'de çıkan ve sonradan oyuna giren her oyuncu büyük bir gayretle elinden geleni ortaya koyuyor.
Siyah-beyazlıların en büyük artılarından biri de hücumda yer alan oyuncuların oldukça formda olmaları... Aboubakar, Larin ve asist kralı Ghezzal; G.Saray karşısında Kartal'ın en önemli kozları olacak. Sağda Rosier, solda Rıdvan, ortada da Atiba; siyah-beyazlıların büyük gücü olarak dikkat çekiyor.
Beşiktaş'ın eksisi savunma arkasına atılan toplar... Terim'in, Beşiktaş'ın ağır savunmasına karşı Ryan Babel'i sahaya sürebileceğini tahmin ediyorum. Ama Montero'nun Ziraat Türkiye Kupası'ndaki performansını düşününce, savunmada çok büyük sorunların yaşanmayacağını düşünüyorum.