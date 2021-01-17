Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi flaş yorum! "Olası yenilgide Fatih Terim..."

SİNAN VARDAR - DERBİ NE OLUR?

Bu akşam Beşiktaş ile Galatasaray önemli bir derbide zirve mücadelesine çıkacaklar. Benim derbideki favorim Beşiktaş... Şöyle bir düşündüğümde iki takımın artılarını ve eksilerini tarttığımda; siyah-beyazlı takımın daha ağır bastığını gözlemliyorum.