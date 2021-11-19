Galatasaray'ın transfer gündemindeydi: Arsenal'dan Mohamed Elneny açıklaması!
Bir süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Mısırlı yıldız Mohamed Elneny ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, ocak ayında takımdan ayrılacağı iddia edilen ve Galatasaray'ın radarında bulunan Mohamed Elneny'nin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar...
19.11.2021 22:36
- Son Güncelleme: 19.11.2021 22:39
Listesinde birçok isim bulunan sarı-kırmızılılarda, Arsenal forması giyen Mohamed Elneny ismi ön plana çıktı.
ARTETA'DAN ELNENY AÇIKLAMASI!
football.london'ın haberine göre; Arsenal Teknik Direktörü Arteta, Mohamed Elneny'nin ocak ayında takımdan ayrılması ihtimali üzerine açıklamalarda bulundu.
"ELNENY'DEN MEMNUNUM"
Elneny'nin sözleşmesinin feshedileceği iddiaları üzerine Arteta, "Yine bu konuya giremem. Mohamed Elneny'den gerçekten memnunum. Ancak oyuncuların kaderlerini tartışmanın zamanı değil" şeklinde konuştu.