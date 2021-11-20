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Haberler Spor Beşiktaş Alanyaspor'a konuk oluyor! İşte Alanyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş Alanyaspor'a konuk oluyor! İşte Alanyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 13.haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Dev derbinin olduğu haftayı 3 puanla kapatmak isteyen Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın ilk 11'i belirledi.

20.11.2021 09:30 - Son Güncelleme: 20.11.2021 09:41
Beşiktaş Alanyaspor’a konuk oluyor! İşte Alanyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11’i

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Bugün Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak ve Alper Ulusoy tarafından yönetilecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Mert Güzenge ise dördüncü hakem olacak.

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Beşiktaş Alanyaspor’a konuk oluyor! İşte Alanyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11’i

Son şampiyon Beşiktaş, bu sezon oldukça formsuz bir grafik sergiliyor. Ligde 12 maçta sadece 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan siyah beyazlılar ancak 20 puan toplayabildi ve lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü.

Beşiktaş Alanyaspor’a konuk oluyor! İşte Alanyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11’i

Büyük umutlarla girdiği Şampiyonlar Ligi'nde de umduğunu bulamayan Sergen yalçın ve öğrencileri, devler arenasında oynadığı 4 maçta sıfır çekerek büyük hayal kırıklığı yarattı.

Beşiktaş Alanyaspor’a konuk oluyor! İşte Alanyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11’i

Ligin ilk 4 maçında hiç gol yemeyen ve 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi maçlarının başladığı 15 Eylül'den bu yana oynadığı lig ve Avrupa'daki toplam 12 maçın tamamında gol yedi ve 8 mağlubiyet yaşadığı bu dönemde sadece 3 galibiyet aldı.

Beşiktaş Alanyaspor’a konuk oluyor! İşte Alanyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11’i

Beşiktaş ligdeki son iki maçında A. Hatayspor ve Trabzonspor'a kaybederken, Şampiyonlar Ligi'nde de Sporting CP'ye 4-0 mağlup oldu.

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