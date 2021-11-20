Beşiktaş Alanyaspor'a konuk oluyor! İşte Alanyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'de 13.haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Dev derbinin olduğu haftayı 3 puanla kapatmak isteyen Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın ilk 11'i belirledi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Bugün Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak ve Alper Ulusoy tarafından yönetilecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Mert Güzenge ise dördüncü hakem olacak.
Son şampiyon Beşiktaş, bu sezon oldukça formsuz bir grafik sergiliyor. Ligde 12 maçta sadece 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan siyah beyazlılar ancak 20 puan toplayabildi ve lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü.
Büyük umutlarla girdiği Şampiyonlar Ligi'nde de umduğunu bulamayan Sergen yalçın ve öğrencileri, devler arenasında oynadığı 4 maçta sıfır çekerek büyük hayal kırıklığı yarattı.