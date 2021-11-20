Beşiktaş Alanyaspor'a konuk oluyor! İşte Alanyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Ligin ilk 4 maçında hiç gol yemeyen ve 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi maçlarının başladığı 15 Eylül'den bu yana oynadığı lig ve Avrupa'daki toplam 12 maçın tamamında gol yedi ve 8 mağlubiyet yaşadığı bu dönemde sadece 3 galibiyet aldı.