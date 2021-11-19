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Haberler Spor Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a iyi haber! Muslera, Yedlin ve Luyindama takımla birlikte çalıştı

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a iyi haber! Muslera, Yedlin ve Luyindama takımla birlikte çalıştı

Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırşayacak. Hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılarda, Milli takım kamplarından dönen Muslera, Yedlin ve Luyindama, takımla birlikte çalıştı. Öte yandan Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. İşte detaylar...

19.11.2021 22:18 - Son Güncelleme: 19.11.2021 22:24
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’a iyi haber! Muslera, Yedlin ve Luyindama takımla birlikte çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’a iyi haber! Muslera, Yedlin ve Luyindama takımla birlikte çalıştı

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptı.

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’a iyi haber! Muslera, Yedlin ve Luyindama takımla birlikte çalıştı

Oyuncular, antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirdi.

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’a iyi haber! Muslera, Yedlin ve Luyindama takımla birlikte çalıştı

Milli takım kamplarından dönen Fernando Muslera, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama, ilk kez takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’a iyi haber! Muslera, Yedlin ve Luyindama takımla birlikte çalıştı

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’a iyi haber! Muslera, Yedlin ve Luyindama takımla birlikte çalıştı

Fotoğrafta: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

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