Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a iyi haber! Muslera, Yedlin ve Luyindama takımla birlikte çalıştı
Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırşayacak. Hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılarda, Milli takım kamplarından dönen Muslera, Yedlin ve Luyindama, takımla birlikte çalıştı. Öte yandan Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. İşte detaylar...
19.11.2021 22:18
- Son Güncelleme: 19.11.2021 22:24
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.