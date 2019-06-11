Galatasaray'ın Talisca transferinde flaş gelişme! Talisca cevabını verdi!
Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer için birçok isimle görüşmeler sürüyor, daha önce Beşiktaş'ta da forma giymiş ve gösterdiği performansla göz dolduran Anderson Talisca'yı kiralamak istediği söylentiler arasındaydı. Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen yıldız oyuncu Anderson Talisca transfer söylentilerine açıklık getirdi ve kariyeri hakkında konuştu. İşte Talisca'nın trannsfer açıklamaları...
11.06.2019 19:14
- Son Güncelleme: 11.06.2019 19:15
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