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Galatasaray'ın Talisca transferinde flaş gelişme! Talisca cevabını verdi!

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer için birçok isimle görüşmeler sürüyor, daha önce Beşiktaş'ta da forma giymiş ve gösterdiği performansla göz dolduran Anderson Talisca'yı kiralamak istediği söylentiler arasındaydı. Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen yıldız oyuncu Anderson Talisca transfer söylentilerine açıklık getirdi ve kariyeri hakkında konuştu. İşte Talisca'nın trannsfer açıklamaları...

11.06.2019 19:14 - Son Güncelleme: 11.06.2019 19:15
Galatasaray'ın Talisca transferinde flaş gelişme! Talisca cevabını verdi!

Süper Lig'de sezonun kapanmasının ardından son şampiyon Galatasaray transferde kolları sıvadı.

Galatasaray'ın Talisca transferinde flaş gelişme! Talisca cevabını verdi!

Gelecek sezon da şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, Fatih Terim önderliğinde kadroda revizyona gidiyor.

Galatasaray'ın Talisca transferinde flaş gelişme! Talisca cevabını verdi!

Takıma beklenen katkıyı sağlayamayan isimlerle yollarını ayıran Cimbom'da gerekli mevkilere de takviyeler yapılması planlıyor.

Galatasaray'ın Talisca transferinde flaş gelişme! Talisca cevabını verdi!

Diagne ve Belhanda gibi isimlerle de yollarını ayrılacağı konuşulan sarı-kırmızılılar, bu oyunculardan elde edilecek gelir ile yeni transferler kaynak yaratma gayretinde.

Galatasaray'ın Talisca transferinde flaş gelişme! Talisca cevabını verdi!

UEFA ile yapılan Finansal Fair Play (FFP) anlaşması gereği sattığı kadar oyuncu alabilen Galatasaray, satacağı oyuncuları bir an önce elden çıkarmak istiyor.

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