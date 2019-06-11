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Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin görüştüğü ismi...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını Fenerbahçe'nin yeni transfer hedefini açıkladı.

11.06.2019 17:29 - Son Güncelleme: 11.06.2019 17:30
Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin görüştüğü ismi...

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, yeni dönem öncesi transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin görüştüğü ismi...

Sarı-lacivertli takım transferde sportif direktör Damien Comolli'nin listesi üzerinden giderken, Brezilya basınında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin görüştüğü ismi...

Yahoo Esportes adlı internet sitesinde Fenerbahçe'nin ilgilendiği ismi açıkladılar.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin görüştüğü ismi...

Habere göre sarı-lacivertli takım Eduardo Sasha'yı transfer etmek için kulübü Santos ile iletişime geçti.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin görüştüğü ismi...

Haberde en dikkat çeken detay ise Fenerbahçe'nin, 27 yaşındaki kanat oyuncusuyla geçtiğimiz ocak ayında da bir görüşme gerçekleştirdiği bilgisi oldu.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin görüştüğü ismi...

Brezilya kulübünün de Sasha'yı satmaya sıcak baktığı ifade edilirken, finansal anlamda kaynak yaratılmaya çalışıldığı belirtildi.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin görüştüğü ismi...

Sağ kanatta görev alan 1992 doğumlu Brezilyalı futbolcunun ofansif gücü ön plana çıkıyor. Henüz Brezilya dışında futbol oynamayan Sasha'nın güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.

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