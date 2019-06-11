Fenerbahçe'nin istediği Milanlı yıldızdan açıklama!
Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Birçok isimle yollarını ayıran sarı-lacivertliler de, eksik bölgeler için de transfer girişimleri devam ediyor. Ersun Yanal'ın isteklerine göre temaslarını sürdüren Sportif Direktör Damien Comolli, hata yapmak istemiyor. Son olarak savunma mevki için Milan'ın savunmacısı Zapata ile ilgilendiği söylenen Fenerbahçe'ye, Kolombiyalı oyuncunun menajerinden yanıt geldi.
11.06.2019 22:20
- Son Güncelleme: 11.06.2019 22:25
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