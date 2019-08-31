Fenerbahçe'yi yıkan gelişme! Yıldız isim başka takıma imza attı | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Ligde zirvede bulunan ve fırtına gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, bu hafta sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına da devam eden sarı-lacivertli ekibe, İtalya'dan kötü bir haber geldi. Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan yıldız isim Torino ile anlaşma sağladı.

31.08.2019 11:41 - Son Güncelleme: 31.08.2019 11:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





