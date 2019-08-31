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Fenerbahçe'yi yıkan gelişme! Yıldız isim başka takıma imza attı | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Ligde zirvede bulunan ve fırtına gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, bu hafta sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına da devam eden sarı-lacivertli ekibe, İtalya'dan kötü bir haber geldi. Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan yıldız isim Torino ile anlaşma sağladı.

31.08.2019 11:41 - Son Güncelleme: 31.08.2019 11:41
Fenerbahçe'yi yıkan gelişme! Yıldız isim başka takıma imza attı | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan ve sol beke düşünülen isimler arasında bulunan Diego Laxalt'ın yeni takımı belli oldu.

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme! Yıldız isim başka takıma imza attı | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

İtalyan ekibi Torino, Uruguaylı futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu. Transferin satın alma opsiyonlu kiralık olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme! Yıldız isim başka takıma imza attı | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Yapılan açıklamada, "Hoş geldin Diego" notu düşüldü.

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme! Yıldız isim başka takıma imza attı | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Yıldız futbolcu, Milan formasıyla geçtiğimiz sezon çıktığı 29 maçta sadece 1 asist yapabilmişti.

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme! Yıldız isim başka takıma imza attı | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

DIEGO LAXALT KİMDİR?
7 Şubat 1993 doğumlu olan Uruguaylı oyuncu 1,78 boyundadır.

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