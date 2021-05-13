Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşünde dikkat çeken Mustafa Cengiz detayı!
Süper Lig'in 41. haftasında Denizlispor'u 4-1 yenip, Beşiktaş'ın da Karagümrük'e 2-1 mağlup olmasıyla son maçlar öncesi lider Beşiktaş'la puanlarını eşitleyen Galatasaray'da şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı. Son 7 maçın 6'sını kazanan Galatasaray'ı Başkan Mustafa Cengiz'in o sözlerinin ateşlediği öğrenildi.
13.05.2021 12:07
- Son Güncelleme: 13.05.2021 12:07
Süper Lig'de son viraja girilirken müthiş bir atağa kalkan Galatasaray, son olarak Denizlispor'u 4-1 mağlup edip, Beşiktaş'ın da Karagümrük'e 2-1 yenilmesiyle rakibiyle puanlarını eşitlemişti.
Ligde son maçlara lider Beşiktaş'ın 2 gol averajı arkasında ikinci sırada giren Galatasaray'da gözler Yeni Malatyaspor maçına çevrildi.
Sarı-kırmızılılar geriye düştüğü şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelirken, bu müthiş çıkışın arkasında Başkan Mustafa Cengiz'in sözlerinin olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Karagümrük beraberliğinin ardından hakemleri eleştirmiş, kendi futbolcularına da "Haysiyet ve şereflerini hatırlamalılar" hatırlatması yapmıştı.
Bu sözler ortalığı karıştırırken futbolcular idmana çıkmak istememiş, Terim canlı yayında "Yumruklarımı sıkıyorum" diye cevap vermişti.
Ancak ilginç bir şekilde Terim öncülüğünde kenetlenen oyuncular, o açıklamanın ardından oynanan 7 maçın 6'sını kazandı, birisinde de berabere kaldı.
Aday olmayacağını açıklayan Başkan Cengiz bugünlerde sessizliğini korurken, Galatasaray ile üçüncü şampiyonluğuna koşuyor.