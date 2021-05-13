Süper Lig'de kim şampiyon olur? Usta yazarlardan flaş yorum: Beşiktaş'ın şampiyon olması mucize!

ÖMER ÜRÜNDÜL: Sezon boyunca Galatasaray'ın hiçbir zaman yarıştan tamamen kopmayacağını söyleyen tek yazar benim. Çünkü Fatih Terim'in matematiksel olarak kaybetmeden işi bırakmayan ve kriz yöneten bir deneyime sahip olduğunu çok iyi biliyorum. İlk 3 sıradaki takımlara baktığımızda en iyi kadroya sahip ekip Galatasaray; ikinci ise Fenerbahçe. Beşiktaş'ın ise dar ve sınırlı bir kadrosu var. Ancak Beşiktaş'ın iki hafta evvel eline şampiyonluk şansı mutlak şekilde gelmişti. Derbi kaybedildi, olabilir. Ama her zaman teknik açıdan üstünde durduğum bir eleştirim var; Beşiktaş geride çok fazla geniş alanda yakalanıyor.