Süper Lig'de kim şampiyon olur? Usta yazarlardan flaş yorum: Beşiktaş'ın şampiyon olması mucize!
Spor Toto Süper Lig'de son zamanların en çekişmeli sezonlarından biri yaşanıyor. Son haftaya Beşiktaş ve Galatasaray 81'er puanla girerken Fenerbahçe ise 79 puanla rakiplerinin hemen arkasında bulunuyor. Peki Süper Lig'de şampiyonluk düğümü nasıl çözülür? Spor yazarları, cumartesi günü oynanacak kupanın sahibini bulacağı karşılaşmaları masaya yatırdı.
SORU: Süper Lig'de inanılmaz şeyler oluyor. Kimsenin beklemediği şekilde Beşiktaş sahasında Karagümrük'e yenildi. Fenerbahçe de Sivas'a mağlup olarak adeta havlu attı. Galatasaray ise krizlerin içinden çıkıp şampiyonluk kupasının ucundan tuttu. Şimdi ne olacak? Cumartesi günü finalde ne bekliyorsunuz?
GÜRCAN BİLGİÇ: Üç maç önce bu sorulara, "Fenerbahçe ile Galatasaray şampiyon olmaz, Beşiktaş kaybeder!" dedim. İpler hâlâ Beşiktaş'ın elinde ama onu tutacak güçleri yok. Galatasaray derbisi büyük travma yarattı. Sergen Yalçın, "Eksikleri bahane etmiyoruz" diyor ama iki maçı da olmayan oyuncular yüzünden kaybettiğini söylemeye çalışıyor. Mucize bu sezonun sıradan kelimesi aslında. Her üç maçta bir başka şeyler konuştuk, beklenmedik sonuçlara şahit olduk. "
ÖMER ÜRÜNDÜL: Sezon boyunca Galatasaray'ın hiçbir zaman yarıştan tamamen kopmayacağını söyleyen tek yazar benim. Çünkü Fatih Terim'in matematiksel olarak kaybetmeden işi bırakmayan ve kriz yöneten bir deneyime sahip olduğunu çok iyi biliyorum. İlk 3 sıradaki takımlara baktığımızda en iyi kadroya sahip ekip Galatasaray; ikinci ise Fenerbahçe. Beşiktaş'ın ise dar ve sınırlı bir kadrosu var. Ancak Beşiktaş'ın iki hafta evvel eline şampiyonluk şansı mutlak şekilde gelmişti. Derbi kaybedildi, olabilir. Ama her zaman teknik açıdan üstünde durduğum bir eleştirim var; Beşiktaş geride çok fazla geniş alanda yakalanıyor.
Bunun son örneği de can yakan Karagümrük maçı oldu. 10 kişilik rakipten bile kontratak golü yedi. Final gecesinde puanlar eşit olursa gol averajında Galatasaray'ın öne geçip şampiyon olma olasılığını düşük görüyorum ama Beşiktaş bu moralle Göztepe maçında ne yapar? İşte o soru işareti. Aslında Sergen Yalçın, Sivasspor'a dua etsin.. Eğer Fenerbahçe Sivas'ı yenseydi, Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı bitmişti. Şimdi en azından ciddi şansı var.