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Acun Ilıcalı uğraşıp olmayınca bırakmıştı! Şimdiyse gözünü onlara dikti! Dibi görünce herkesi postalayan Acun Ilıcalı...

Acun Medya'nın ve TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı sezon başında Hollanda ligi takımlarından Fortuna Sittard'ın başına geçmiş ve takımı satın almıştı. Acun Ilıcalı, Türk iş insanı Işıtan Gün ile kulübü yönetiyordu. İlk etapta istediği sonuçları alamayan Acun Ilıcalı ve ekibi takımda büyük bir revizyona gitmiş ve pek çok kişiyi işten çıkarmıştı. Sonrasında işler yolunda gitti. Fortuna Sittard ligde kalmayı garantiledi ancak Ilıcalı veda kararı aldı. Hollanda ekibi Fortuna Sittard'daki yatırımlarından çekildiğini duyuran Ilıcalı, hedefinin İngiltere olduğunu açıklamıştı. Acun Ilıcalı dev bir yatırıma hazırlanıyor.

13.05.2021 11:41 - Son Güncelleme: 13.05.2021 11:41
Acun Ilıcalı uğraşıp olmayınca bırakmıştı! Şimdiyse gözünü onlara dikti! Dibi görünce herkesi postalayan Acun Ilıcalı...

Sezon başında Hollanda takımlarından Fortuna Sittard'ı alan ve takımı revizelerle iyi bir yere getiren Acun Ilıcalı yaptığı son dakika açıklamasında kulüpten ayrıldığını açıklamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı uğraşıp olmayınca bırakmıştı! Şimdiyse gözünü onlara dikti! Dibi görünce herkesi postalayan Acun Ilıcalı...

İngiltere'de bir takıma yatırım yapmak için Hollanda'da ortağı olduğu Fortuna'dan çekilen Acun Ilıcalı, satışı gündemde olan dünya devlerini gözlerini kestirdi. İşte dev gelişmenin detayları...

Acun Ilıcalı uğraşıp olmayınca bırakmıştı! Şimdiyse gözünü onlara dikti! Dibi görünce herkesi postalayan Acun Ilıcalı...

GLAZER SATIŞ DÜŞÜNÜYOR
Avrupa Süper Ligi projesi nedeniyle taraftarlarını karşısına alan Manchester United'da kulübün sahipleri Glazer ailesinin satış düşündüğü uzun süredir konuşuluyor.

Acun Ilıcalı uğraşıp olmayınca bırakmıştı! Şimdiyse gözünü onlara dikti! Dibi görünce herkesi postalayan Acun Ilıcalı...

ILICALI'NIN GÖZÜ İKİ DEVDE
Acun Ilıcalı, satışı gündemde olan Manchester United ve Arsenal'ı hedefine aldı. Ilıcalı'nın yabancı ortaklarıyla birlikte bu iki kulübün durumunu takip ettiği belirtildi.

Acun Ilıcalı uğraşıp olmayınca bırakmıştı! Şimdiyse gözünü onlara dikti! Dibi görünce herkesi postalayan Acun Ilıcalı...

ORTAKLARIYLA HAMLE YAPACAK
Ilıcalı'nın Kırmızı Şeytanlar için cazip şartları kovaladığı belirtildi. Premier Lig devi Manchester United'a yaklaşık 3-4 milyar sterlin değer biçiliyor. Bu dev kulübü satın almak için Ilıcalı'nın tek başına yatırım yapma ihtimali yok. Bu nedenle Ilıcalı yine ortaklarıyla hareket edecek.