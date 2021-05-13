Acun Ilıcalı uğraşıp olmayınca bırakmıştı! Şimdiyse gözünü onlara dikti! Dibi görünce herkesi postalayan Acun Ilıcalı...

Acun Medya'nın ve TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı sezon başında Hollanda ligi takımlarından Fortuna Sittard'ın başına geçmiş ve takımı satın almıştı. Acun Ilıcalı, Türk iş insanı Işıtan Gün ile kulübü yönetiyordu. İlk etapta istediği sonuçları alamayan Acun Ilıcalı ve ekibi takımda büyük bir revizyona gitmiş ve pek çok kişiyi işten çıkarmıştı. Sonrasında işler yolunda gitti. Fortuna Sittard ligde kalmayı garantiledi ancak Ilıcalı veda kararı aldı. Hollanda ekibi Fortuna Sittard'daki yatırımlarından çekildiğini duyuran Ilıcalı, hedefinin İngiltere olduğunu açıklamıştı. Acun Ilıcalı dev bir yatırıma hazırlanıyor.

13.05.2021 11:41 - Son Güncelleme: 13.05.2021 11:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





