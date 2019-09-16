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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında Belhanda yerine kim oynayacak? İşte Galatasaray'ın Club Brugge 11'i

Spor Toto Süper Lig'de aldığı Kasımpaşa galibiyetiyle rahat bir nefes alan Galatasaray'da hedef devler ligi... Şampiyonlar Ligi ilk maçında Club Brugge deplasmanına çıkacak sarı-kırmızılılarda Belhanda'nın sakatlığı moralleri bozarken bir yanda da formül üretilmeye çalışıyor. Kafalarda tek bir soru işareti var 'Belhanda'nın yerine kim oynayacak?' İşte Club Brugge - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

16.09.2019 11:27 - Son Güncelleme: 16.09.2019 11:32
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında Belhanda yerine kim oynayacak? İşte Galatasaray'ın Club Brugge 11'i

Kasımpaşa galibiyetiyle rahat bir nefes alan Galatasaray'da, tüm gözler Şampiyonlar Ligi arenasına çevrildi...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında Belhanda yerine kim oynayacak? İşte Galatasaray'ın Club Brugge 11'i

Aslan, Devler Ligi macerasına Çarşamba akşamı deplasmanda oynayacağı Club Brugge maçıyla start verecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında Belhanda yerine kim oynayacak? İşte Galatasaray'ın Club Brugge 11'i

Galatasaray'da bu kritik maç öncesi Younes Belhanda sıkıntısı yaşanıyor...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında Belhanda yerine kim oynayacak? İşte Galatasaray'ın Club Brugge 11'i

Teknik direktör Fatih Terim, Kasımpaşa mücadelesinde aldığı darbe yüzünden çene kemiği kırılan ve ameliyat edilen Faslı yıldızın boşluğunu doldurmanın çaresini arıyor.

BELHANDA AMELİYAT OLDU

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında Belhanda yerine kim oynayacak? İşte Galatasaray'ın Club Brugge 11'i

ÜÇLÜ ORTA SAHAYA DÖNÜŞ

Cim-Bom'un hocası, Belhanda'nın yokluğunda sistemi değiştirme kararı aldı.

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