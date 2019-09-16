Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında Belhanda yerine kim oynayacak? İşte Galatasaray'ın Club Brugge 11'i

Spor Toto Süper Lig'de aldığı Kasımpaşa galibiyetiyle rahat bir nefes alan Galatasaray'da hedef devler ligi... Şampiyonlar Ligi ilk maçında Club Brugge deplasmanına çıkacak sarı-kırmızılılarda Belhanda'nın sakatlığı moralleri bozarken bir yanda da formül üretilmeye çalışıyor. Kafalarda tek bir soru işareti var 'Belhanda'nın yerine kim oynayacak?' İşte Club Brugge - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

16.09.2019 11:27 - Son Güncelleme: 16.09.2019 11:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





