Galatasaray'ın Romdhane teklifi ortaya çıktı! İşte bonservis bedeli

Son dakika Galatasaray haberleri | Önümüzdeki sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, transferde bu kez işini sıkı tutuyor. Tunus'un Esperance takımında forma giyen Ben Romdhane'yi gündemine alan sarı-kırmızılı ekibin Tunuslu orta saha için yaptığı teklif ortaya çıktı.

13.06.2021 13:52 - Son Güncelleme: 13.06.2021 13:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





