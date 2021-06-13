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Galatasaray'ın Romdhane teklifi ortaya çıktı! İşte bonservis bedeli

Son dakika Galatasaray haberleri | Önümüzdeki sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, transferde bu kez işini sıkı tutuyor. Tunus'un Esperance takımında forma giyen Ben Romdhane'yi gündemine alan sarı-kırmızılı ekibin Tunuslu orta saha için yaptığı teklif ortaya çıktı.

13.06.2021 13:52 - Son Güncelleme: 13.06.2021 13:52
Galatasaray'ın Romdhane teklifi ortaya çıktı! İşte bonservis bedeli

Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarında hız kesmiyor.

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Galatasaray'ın Romdhane teklifi ortaya çıktı! İşte bonservis bedeli

Kadrosuna Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk gibi isimleri katan sarı-kırmızılılar orta sahasına takviye için Ben Romdhane'yi gündemine almıştı.

Galatasaray'ın Romdhane teklifi ortaya çıktı! İşte bonservis bedeli

Sarı-kırmızılıların listesinde Ben Romdhane için oyuncunun kulübü Esperance'a yaptığı teklif ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Romdhane teklifi ortaya çıktı! İşte bonservis bedeli

Fotomaç'ın La Presse'ten derlediği habere göre Galatasaray, Romdhane için 5 milyon euro bonservis bedeli önerdi.

Galatasaray'ın Romdhane teklifi ortaya çıktı! İşte bonservis bedeli

MOHAMED ALI BEN ROMDHANE KİMDİR?
6 Eylül 1999 yılında Tunus'ta dünyaya gelen Mohamed Ali Ben Romdhane, kariyerine Esperance takımında başladı. 2018'de A takıma yükselen Romdhane, bu sezon çıktığı 33 karşılaşmada 10 gol atarken 3 de asist yaptı.

Galatasaray'ın Romdhane teklifi ortaya çıktı! İşte bonservis bedeli

Güncel piyasa değeri 700 bin euro olan 21 yaşındaki Tunuslu yıldızın sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

Galatasaray'ın Romdhane teklifi ortaya çıktı! İşte bonservis bedeli