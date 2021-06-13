Galatasaray'ın Romdhane teklifi ortaya çıktı! İşte bonservis bedeli
Son dakika Galatasaray haberleri | Önümüzdeki sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, transferde bu kez işini sıkı tutuyor. Tunus'un Esperance takımında forma giyen Ben Romdhane'yi gündemine alan sarı-kırmızılı ekibin Tunuslu orta saha için yaptığı teklif ortaya çıktı.
13.06.2021 13:52
- Son Güncelleme: 13.06.2021 13:52
Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarında hız kesmiyor.
Kadrosuna Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk gibi isimleri katan sarı-kırmızılılar orta sahasına takviye için Ben Romdhane'yi gündemine almıştı.
Sarı-kırmızılıların listesinde Ben Romdhane için oyuncunun kulübü Esperance'a yaptığı teklif ortaya çıktı.
Fotomaç'ın La Presse'ten derlediği habere göre Galatasaray, Romdhane için 5 milyon euro bonservis bedeli önerdi.
MOHAMED ALI BEN ROMDHANE KİMDİR?
6 Eylül 1999 yılında Tunus'ta dünyaya gelen Mohamed Ali Ben Romdhane, kariyerine Esperance takımında başladı. 2018'de A takıma yükselen Romdhane, bu sezon çıktığı 33 karşılaşmada 10 gol atarken 3 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 700 bin euro olan 21 yaşındaki Tunuslu yıldızın sözleşmesi 2023'te sona eriyor.