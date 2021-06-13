Christian Eriksen futbol hayatına devam edecek mi? Eriksen neden kalp krizi geçirdi? İşte Eriksen'i hayata döndüren cihaz!

Sharma, Eriksen'i Tottenham'a geldiğinden bu yana sürekli kontrol ettiğini, hiçbir testte kalp rahatsızlığı yaşatacak bir veri bulamadıklarını ve buna garanti verebileceğini söyledi. Sanjay Sharma, oyuncunun Inter'e transfer olduktan sonra testlerinde gözden kaçan önemli bir detay olmasından endişeli olduğunu ifade etti.