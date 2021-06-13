Christian Eriksen futbol hayatına devam edecek mi? Eriksen neden kalp krizi geçirdi? İşte Eriksen'i hayata döndüren cihaz!
EURO 2020'ye Danimarka- Finlandiya maçında yaşananlar damga vurdu. Christian Eriksen karşılaşmanın ilk yarısının sonlarına doğru bir anda yere yığıldı. Şuurunu kaybeden Eriksen'e anında müdahale yapılırken korku dolu dakikaları dünya canlı canlı izledi. Peki Eriksen neden kalp krizi geçirdi? Eriksen futbol hayatına devam edebilecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtı…
13.06.2021 16:05
- Son Güncelleme: 13.06.2021 16:20
Ancak Danimarka ile Finlandiya ile oynanan maçta Christian Eriksen'in aniden rahatsızlanarak yerde kalması, tribündeki binlerce seyirciye ve sahadaki futbolculara üzüntü ve korku verici anlar yaşattı. Kalbi durduğu anlaşılan 29 yaşındaki oyuncu süratle hastaneye götürülmüş ve maç askıya alınmıştı. Dünya Eriksen'den güzel bir haber beklerken sevindiren açıklama geldi.
Sharma, Eriksen'i Tottenham'a geldiğinden bu yana sürekli kontrol ettiğini, hiçbir testte kalp rahatsızlığı yaşatacak bir veri bulamadıklarını ve buna garanti verebileceğini söyledi. Sanjay Sharma, oyuncunun Inter'e transfer olduktan sonra testlerinde gözden kaçan önemli bir detay olmasından endişeli olduğunu ifade etti.