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Fenerbahçe'de sola yeni aday: Kostas Tsimikas

7 sezondur şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, gelecek sezon kupayı kaldırmak için çalışmalara erken başladı. Bu sezon sol beke yaptığı Novak ve Caner transferinden memnun kalmayan sarı-lacivertli ekip bu bölgeye alternatif arayışına girdi. Liverpool forması giyen Yunan futbolcu Kostas Tsimikas ismine yönelen sarı-lacivertliler, transferi bitirmek için kolları sıvadı.

13.06.2021 10:52 - Son Güncelleme: 13.06.2021 10:52
Fenerbahçe'de sola yeni aday: Kostas Tsimikas

2020-2021 sezonunu 3. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak Fenerbahçe'de, son olarak 12-13 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağan seçimli genel kurulun 25-26 Haziran'da yapılacağı açıklandı.

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Fenerbahçe'de sola yeni aday: Kostas Tsimikas

Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'de sola yeni aday: Kostas Tsimikas

Hem yeni teknik direktör hem de yeni sportif direktör arayışlarını hızlandıran Kanarya, Alman veya Portekiz ekolünden bir hocayla anlaşma sağlayacak.

Fenerbahçe'de sola yeni aday: Kostas Tsimikas

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen F.Bahçe, yeni yabancı kuralından sonra kadrodaki yabancıların sayısını azaltmak istiyor.

Fenerbahçe'de sola yeni aday: Kostas Tsimikas

Gelecek sezon 14 yabancı ile sözleşme imzalayabilecek takımlar, bunların 8'ini aynı anda sahaya sürebilecek. Kiralık oyuncuların dönmesiyle birlikte F.Bahçe'de yabancı sayısı 19'a çıktı.