Fenerbahçe'de sola yeni aday: Kostas Tsimikas
7 sezondur şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, gelecek sezon kupayı kaldırmak için çalışmalara erken başladı. Bu sezon sol beke yaptığı Novak ve Caner transferinden memnun kalmayan sarı-lacivertli ekip bu bölgeye alternatif arayışına girdi. Liverpool forması giyen Yunan futbolcu Kostas Tsimikas ismine yönelen sarı-lacivertliler, transferi bitirmek için kolları sıvadı.
13.06.2021 10:52
- Son Güncelleme: 13.06.2021 10:52
2020-2021 sezonunu 3. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak Fenerbahçe'de, son olarak 12-13 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağan seçimli genel kurulun 25-26 Haziran'da yapılacağı açıklandı.
Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Hem yeni teknik direktör hem de yeni sportif direktör arayışlarını hızlandıran Kanarya, Alman veya Portekiz ekolünden bir hocayla anlaşma sağlayacak.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen F.Bahçe, yeni yabancı kuralından sonra kadrodaki yabancıların sayısını azaltmak istiyor.
Gelecek sezon 14 yabancı ile sözleşme imzalayabilecek takımlar, bunların 8'ini aynı anda sahaya sürebilecek. Kiralık oyuncuların dönmesiyle birlikte F.Bahçe'de yabancı sayısı 19'a çıktı.