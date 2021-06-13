Fenerbahçe'de sola yeni aday: Kostas Tsimikas

7 sezondur şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, gelecek sezon kupayı kaldırmak için çalışmalara erken başladı. Bu sezon sol beke yaptığı Novak ve Caner transferinden memnun kalmayan sarı-lacivertli ekip bu bölgeye alternatif arayışına girdi. Liverpool forması giyen Yunan futbolcu Kostas Tsimikas ismine yönelen sarı-lacivertliler, transferi bitirmek için kolları sıvadı.

13.06.2021 10:52 - Son Güncelleme: 13.06.2021 10:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





