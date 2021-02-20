Galatasaray'ın olaylı yıldızı Radamel Falcao'yu yolda görseniz tanımazsınız! Radamel Falcao meğer...

Büyük beklentilerle Galatasaray'ın, Monaco'dan kadrosuna kattığı 35 yaşındaki Kolombiyalı bir türlü bekleneni veremedi. Sık sık yaşadığı sakatlıklar ve pandemi süreci Radamel Falcao'nun daha çok tartışılmasına neden oldu. Özellikle son dönemde tribünden inmeyen Radamel Falcao Porto, Atletico Madrid, Monaco, Chelsea, Manchester United gibi dev kulüplerde forma giydi. Santa Marta'dan dünya yıldızlığına açılan süreçte ise büyük bir değişim geçirdi. Görünce çok şaşıracaksınız.

20.02.2021 15:35 - Son Güncelleme: 20.02.2021 15:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





