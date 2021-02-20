Galatasaray'ın olaylı yıldızı Radamel Falcao'yu yolda görseniz tanımazsınız! Radamel Falcao meğer...
Büyük beklentilerle Galatasaray'ın, Monaco'dan kadrosuna kattığı 35 yaşındaki Kolombiyalı bir türlü bekleneni veremedi. Sık sık yaşadığı sakatlıklar ve pandemi süreci Radamel Falcao'nun daha çok tartışılmasına neden oldu. Özellikle son dönemde tribünden inmeyen Radamel Falcao Porto, Atletico Madrid, Monaco, Chelsea, Manchester United gibi dev kulüplerde forma giydi. Santa Marta'dan dünya yıldızlığına açılan süreçte ise büyük bir değişim geçirdi. Görünce çok şaşıracaksınız.
20.02.2021 15:35
- Son Güncelleme: 20.02.2021 15:35
Yakın dönemin en golcüleri arasında yer alan Radamel Falcao, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Chelsea, Manchester United gibi dev kulüplerde forma giydi. Eylül 2019'da Galatasaray'a transfer olan Falcao'nun sarı-kırmızılılardaki hikayesi pek tatlı değil.
Son dönemde sakatlığı nedeniyle tribüne hapsolan Kolombiyalı eleştiri oklarınında hedefinde.
Hayatı merakla araştırlan Falcao'nun yıllar öncesine ait fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Çok konuşulmaması ise imkansız. Falcao güzellik operasyonlarıyla öyle bir değişim geçirmiş ki şaşmamak mümkün değil.
İşte başta Falcao olmak üzere, estetik operasyonlara başvuran futbolcular.
Alper Potuk
Ankaragücü forması giyen futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.
Erkan Zengin
Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.