Galatasaray'ın Oğulcan Çağlayan transferinde işler arap saçına döndü | Ödeme yapmadılar...

Artık spor yöneticiliğine ve idareciliğe hazırlanan Emre'nin, Oğulcan ile görüştüğü ancak mart ayında sarı-kırmızılı kulüple söz kesen Oğulcan Çağlayan'ın ise Belözoğlu'na "Teşekkürler, ben Galatasaray ile anlaştım ağabey" dediği ifade edildi.