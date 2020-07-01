Galatasaray'ın Oğulcan Çağlayan transferinde işler arap saçına döndü | Ödeme yapmadılar...
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor forması giyen Oğulcan Çağlayan ile anlaştığı iddia edilmişti. Sonrasında Rizespor Oğulcan'ın sözleşmesini tek taraflı olarak uzattı ancak Oğulcan sözleşmesini feshetti. Galatasaray'a imzalaması beklenen Oğulcan Çağlayan transferinde işler karıştı. Bakın neden. İşte detaylar...
01.07.2020 13:48
- Son Güncelleme: 01.07.2020 13:48
Sarı-lacivertlilerin, uzun süredir kamuoyunda Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Oğulcan'ı arayarak durumu, transfer planları hakkında bilgi aldığı ortaya çıkmıştı.Mert Hakan Yandaş transferinde önemli rol oynayan Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'nun Oğulcan Çağlayan'ı da telefonla aradığı öğrenildi.
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