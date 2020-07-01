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Galatasaray'ın Oğulcan Çağlayan transferinde işler arap saçına döndü | Ödeme yapmadılar...

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor forması giyen Oğulcan Çağlayan ile anlaştığı iddia edilmişti. Sonrasında Rizespor Oğulcan'ın sözleşmesini tek taraflı olarak uzattı ancak Oğulcan sözleşmesini feshetti. Galatasaray'a imzalaması beklenen Oğulcan Çağlayan transferinde işler karıştı. Bakın neden. İşte detaylar...

01.07.2020 13:48 - Son Güncelleme: 01.07.2020 13:48
Galatasaray'ın Oğulcan Çağlayan transferinde işler arap saçına döndü | Ödeme yapmadılar...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yeni sezon öncesi transfer rekabetindeki son isim Oğulcan Çağlayan oldu. Emre Belözoğlu'nun transferi için aradığı genç futbolcu, "Ben Galatasaray ile anlaştım" yanıtını vermişti.

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Galatasaray'ın Oğulcan Çağlayan transferinde işler arap saçına döndü | Ödeme yapmadılar...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yeni sezon öncesi transfer rekabetindeki son isim Oğulcan Çağlayan oldu. Emre Belözoğlu'nun transferi için aradığı genç futbolcu, "Ben Galatasaray ile anlaştım" yanıtını vermişti.

Galatasaray'ın Oğulcan Çağlayan transferinde işler arap saçına döndü | Ödeme yapmadılar...

Sarı-lacivertlilerin, uzun süredir kamuoyunda Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Oğulcan'ı arayarak durumu, transfer planları hakkında bilgi aldığı ortaya çıkmıştı.Mert Hakan Yandaş transferinde önemli rol oynayan Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'nun Oğulcan Çağlayan'ı da telefonla aradığı öğrenildi.

Galatasaray'ın Oğulcan Çağlayan transferinde işler arap saçına döndü | Ödeme yapmadılar...

Artık spor yöneticiliğine ve idareciliğe hazırlanan Emre'nin, Oğulcan ile görüştüğü ancak mart ayında sarı-kırmızılı kulüple söz kesen Oğulcan Çağlayan'ın ise Belözoğlu'na "Teşekkürler, ben Galatasaray ile anlaştım ağabey" dediği ifade edildi.

Galatasaray'ın Oğulcan Çağlayan transferinde işler arap saçına döndü | Ödeme yapmadılar...

Rotanın tamamen Galatasaray'a döndüğü transfer için Oğulcan, Rizespor'la ipleri koparırken İstanbul'a geldi.

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