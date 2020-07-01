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Çocukluk hayali olan transfer gerçekleşti! En büyük isteği olan Fenerbahçe'ye imzayı attı

Onlar hayallerini gerçekleştirebilenler... Pek çok çocuğun hayali bir gün iyi bir futbolcu olmak ve çocukken renklerine bağlandıkları takımların formalarını giymektir. Herkese kısmet olmuyor ama kısmet olanlar taraftarın gönlünde taht kuruyor. İşte Fenerbahçe'den Galatasaray'a, Trabzonspor'dan Beşiktaş'a, çocukken tuttukları takımın formalarını giyen o isimler...

01.07.2020 16:09 - Son Güncelleme: 01.07.2020 16:15
Çocukluk hayali olan transfer gerçekleşti! En büyük isteği olan Fenerbahçe'ye imzayı attı

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi kısa süre önce emekli olmuştu.

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Çocukluk hayali olan transfer gerçekleşti! En büyük isteği olan Fenerbahçe'ye imzayı attı

Fenerbahçe'ye 2002 yılında Kartalspor'dan transfer olan Volkan Demirel, aileden Fenerbahçeliydi ve gerçekten tuttuğa takıma transfer oldu.

Çocukluk hayali olan transfer gerçekleşti! En büyük isteği olan Fenerbahçe'ye imzayı attı

Hollandalı stoper De Ligt, Ajax'tan Juventus'a transfer olduğunda, küçüklüğünden Juventus formalı bir fotoğraf paylaştı ve çocukluğundan beri Juventus'u tuttuğunu söyledi.

Çocukluk hayali olan transfer gerçekleşti! En büyük isteği olan Fenerbahçe'ye imzayı attı

Hollandalı Ajax'ta yetişti ancak onun kahramanı Juventus'tu. İmza töreninde "2006'dan itibaren Fabio Cannavaro'ya hayran oldum, her zaman Juventus'u sevdim, her zaman hayranı oldum" dedi.

Çocukluk hayali olan transfer gerçekleşti! En büyük isteği olan Fenerbahçe'ye imzayı attı

Liverpool Arnold'u kendi altyapısından çıkardı. Arnold da aileden gelen bir Liverpool taraftarı.

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