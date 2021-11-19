Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed'e İtalya'dan sürpriz talip
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Mısırlı yıldız Mostafa Mohamed'in talipleri her geçen gün artıyor. Sezon başında Bordeaux'a transferi son anda yatan Mısırlı forvet'e şimdi de İtalya'dan bir talip çıktı. İtalan ekibinin yıldız isim için Fenerbahçe ve Marsilya maçlarını izleyeceği öğrenildi.
19.11.2021 09:35
- Son Güncelleme: 19.11.2021 09:35
Mostafa Mohamed, Avrupa piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Mısırlı futbolcu şimdi de Atalanta ile anılıyor.
Atalanta ayrıca Galatasaray'ın Roma'da Lazio ile oynayacağı karşılaşmayı da yakından takip edecek. İtalyan ekibin, ara transferde sarı-kırmızılı takımın kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi.
10 MİLYON EURO GELİR BEKLENİYOR
Galatasaray, öncelikle satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı Mostafa Mohamed'in tapusunu alacak. Yönetim ve teknik heyet arasında yapılan toplantıda bu konu masaya yatırılırken, teknik heyet de iyi bir teklif gelmesi halinde Mısırlı forvetin satılmasına onay verdi.