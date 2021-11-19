Galatasaray’ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed’e İtalya’dan sürpriz talip

10 MİLYON EURO GELİR BEKLENİYOR

Galatasaray, öncelikle satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı Mostafa Mohamed'in tapusunu alacak. Yönetim ve teknik heyet arasında yapılan toplantıda bu konu masaya yatırılırken, teknik heyet de iyi bir teklif gelmesi halinde Mısırlı forvetin satılmasına onay verdi.

