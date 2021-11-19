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Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed'e İtalya'dan sürpriz talip

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Mısırlı yıldız Mostafa Mohamed'in talipleri her geçen gün artıyor. Sezon başında Bordeaux'a transferi son anda yatan Mısırlı forvet'e şimdi de İtalya'dan bir talip çıktı. İtalan ekibinin yıldız isim için Fenerbahçe ve Marsilya maçlarını izleyeceği öğrenildi.

19.11.2021 09:35 - Son Güncelleme: 19.11.2021 09:35
Galatasaray’ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed’e İtalya’dan sürpriz talip

Mostafa Mohamed, Avrupa piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Mısırlı futbolcu şimdi de Atalanta ile anılıyor.

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Galatasaray’ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed’e İtalya’dan sürpriz talip

Genç golcüyle yakından ilgilenen İtalyan ekibi, Nef Stadyumu'nda arka arkaya oynanacak Fenerbahçe ve Marsilya maçlarını izlemesi için İstanbul'a bir temsilci gönderecek.

Galatasaray’ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed’e İtalya’dan sürpriz talip

Atalanta ayrıca Galatasaray'ın Roma'da Lazio ile oynayacağı karşılaşmayı da yakından takip edecek. İtalyan ekibin, ara transferde sarı-kırmızılı takımın kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi.

Galatasaray’ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed’e İtalya’dan sürpriz talip

10 MİLYON EURO GELİR BEKLENİYOR
Galatasaray, öncelikle satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı Mostafa Mohamed'in tapusunu alacak. Yönetim ve teknik heyet arasında yapılan toplantıda bu konu masaya yatırılırken, teknik heyet de iyi bir teklif gelmesi halinde Mısırlı forvetin satılmasına onay verdi.

Galatasaray’ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed’e İtalya’dan sürpriz talip

31 Aralık'a kadar Zamalek'e yazılı bildirim yapılacak ve Mısır ekibine sözleşmedeki satış bedeli olan 4 milyon dolar ödenecek.

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