Skandal ki ne skandal! Ünlü futbolcu 1 değil, 2 değil tam 3 kadınla... Her şey kapalı kapılar ardında! Jack Grealish...

Gün geçmiyor ki futbol dünyası yeni bir skandalla sallanmasın.

Dünyada yaz transfer döneminin en çok konuşulan imza olan Grealish, Manchester City'ye 117,50 milyon euroya olduktan sonra adı aşk iddialarına karışmaya devam ediyor. 26 yaşındaki yıldız futbolcunun, Sasha Attwood ile neredeyse 10 yıllık bir ilişkisi olmasına rağmen aynı TV programından iki kadınla birlikte olduğu iddia edildi.