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Skandal ki ne skandal! Ünlü futbolcu 1 değil, 2 değil tam 3 kadınla... Her şey kapalı kapılar ardında! Jack Grealish...

Futbol dünyasında yaşanan skandallar artık alışkanlık haline geldi. Eşini defalarca aldatandan, mesajları ifşa olanlara kadar her çeşit ifşa mevcut. Bu kez rota Premier Lig. Sezon başında rekor bir transfer ücretiyle Aston Villa'dan, Manchester City'e transfer olan Jack Grealish bombayı patlattı. 10 yıla yakın bir süredür Sasha Attwood ile aşk yaşadığı bilinen Grealish'in, aynı anda 3 kadınla aşk yaşadığı ifşası Ada basınını salladı.

18.11.2021 15:00 - Son Güncelleme: 18.11.2021 15:00
Skandal ki ne skandal! Ünlü futbolcu 1 değil, 2 değil tam 3 kadınla... Her şey kapalı kapılar ardında! Jack Grealish...

Gün geçmiyor ki futbol dünyası yeni bir skandalla sallanmasın.

Dünyada yaz transfer döneminin en çok konuşulan imza olan Grealish, Manchester City'ye 117,50 milyon euroya olduktan sonra adı aşk iddialarına karışmaya devam ediyor. 26 yaşındaki yıldız futbolcunun, Sasha Attwood ile neredeyse 10 yıllık bir ilişkisi olmasına rağmen aynı TV programından iki kadınla birlikte olduğu iddia edildi.

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Skandal ki ne skandal! Ünlü futbolcu 1 değil, 2 değil tam 3 kadınla... Her şey kapalı kapılar ardında! Jack Grealish...

Geçtiğimiz sezon Premier Lig ekibi Aston Villa'da gösterdiği müthiş performans ile dünya devlerini peşine takan İngiliz futbolcu Jack Grealish tarihi bir transfer ücreti olan 117,50 milyon euroyla Manchester City'e transfer olmuştu.

Skandal ki ne skandal! Ünlü futbolcu 1 değil, 2 değil tam 3 kadınla... Her şey kapalı kapılar ardında! Jack Grealish...

Tarihi transfer sonrasında City'de Aguero'nun ayrılmasından sonra 10 numaralı formayı giyen İngiliz futbolcu Jack Grealish, teknik direktör Pep Guardiola'nın ve İngiliz milli takımının vazgeçilmez oyuncularından biri oldu.

Skandal ki ne skandal! Ünlü futbolcu 1 değil, 2 değil tam 3 kadınla... Her şey kapalı kapılar ardında! Jack Grealish...

3 AYRI KADINLA BİRLİKTE
Oynadığı müthiş futbolun yanı sıra Jack Grealish özel hayatıyla da Ada'da gündem oluyor. Yıldız futbolcu Sasha ile 10 yıllık sevgili olmasına rağmen 3 ayrı kadınla da ilişki yaşadığı iddia edildi.

Skandal ki ne skandal! Ünlü futbolcu 1 değil, 2 değil tam 3 kadınla... Her şey kapalı kapılar ardında! Jack Grealish...

İLK OLARAK EMILY İDDİASI ÇIKTI
Geçtiğimiz günlerde 26 yaşındaki yıldız futbolcunun, Sasha Attwood ile ilişkisi olmasına rağmen, İngiliz televizyon yıldızı Emily Atack ile görüldüğü belirtildi.

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