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Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi belli oldu! Süper Lig'in yıldızı bedavaya geliyor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönerek iddiasını gösterdi. Bir yandan da önümüzdeki sezonun kadro planlamasına devam eden sarı-lacivertli ekip Süper Lig'de forma giyen bir ismi bedelsiz olarak kadroya katmak için çalışmalara başladı. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun transfer operasyonunu yönettiği öğrenilirken, transferin detayları da ortaya çıktı.

11.03.2021 09:37 - Son Güncelleme: 11.03.2021 09:38
Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi belli oldu! Süper Lig'in yıldızı bedavaya geliyor

Bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, diğer taraftan da gelecek sezonun kadrosu için çalışıyor.

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Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi belli oldu! Süper Lig'in yıldızı bedavaya geliyor

Sarı-lacivertli takım son olarak Konyaspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönmüştü.

Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi belli oldu! Süper Lig'in yıldızı bedavaya geliyor

Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladığı bildirildi. İşte ilk hedef...

Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi belli oldu! Süper Lig'in yıldızı bedavaya geliyor

Emre Belözoğlu, 2021-22 sezonu için Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk'ü sarı-lacivertlilere kazandırmayı planlıyor.

Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi belli oldu! Süper Lig'in yıldızı bedavaya geliyor

İzmir temsilcisi ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki stoperin de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi belli oldu! Süper Lig'in yıldızı bedavaya geliyor

Tam 3 yıldır formasını giydiği İzmir ekibinin vazgeçilmezleri arasında yer alan 1.87'lik oyuncu, bu sezon savunmadaki başarılı futboluyla ligin öne çıkanları arasında yer alıyor.