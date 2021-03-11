Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi belli oldu! Süper Lig'in yıldızı bedavaya geliyor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönerek iddiasını gösterdi. Bir yandan da önümüzdeki sezonun kadro planlamasına devam eden sarı-lacivertli ekip Süper Lig'de forma giyen bir ismi bedelsiz olarak kadroya katmak için çalışmalara başladı. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun transfer operasyonunu yönettiği öğrenilirken, transferin detayları da ortaya çıktı.

11.03.2021 09:37 - Son Güncelleme: 11.03.2021 09:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





