Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi belli oldu! Süper Lig'in yıldızı bedavaya geliyor
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönerek iddiasını gösterdi. Bir yandan da önümüzdeki sezonun kadro planlamasına devam eden sarı-lacivertli ekip Süper Lig'de forma giyen bir ismi bedelsiz olarak kadroya katmak için çalışmalara başladı. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun transfer operasyonunu yönettiği öğrenilirken, transferin detayları da ortaya çıktı.
11.03.2021 09:37
- Son Güncelleme: 11.03.2021 09:38
Bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, diğer taraftan da gelecek sezonun kadrosu için çalışıyor.
Sarı-lacivertli takım son olarak Konyaspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönmüştü.
Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladığı bildirildi. İşte ilk hedef...
Emre Belözoğlu, 2021-22 sezonu için Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk'ü sarı-lacivertlilere kazandırmayı planlıyor.
İzmir temsilcisi ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki stoperin de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
Tam 3 yıldır formasını giydiği İzmir ekibinin vazgeçilmezleri arasında yer alan 1.87'lik oyuncu, bu sezon savunmadaki başarılı futboluyla ligin öne çıkanları arasında yer alıyor.