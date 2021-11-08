Galatasaray-Fatih Karagümrük beraberliği sonrası spor yazarlarından Fatih Terim’e sert eleştiri

Karagümrük'ün zaten "el freni" gibi bir pas oyunu, rakip savunma arkasına atılan uzun toplarla gol kovaladığı bir oyununu sağır sultan bile biliyordu. Galatasaray golü yiyinceye kadar Karagümrük kilidini açamadı ve set oyununa mahkum olup sağa, sola, geriye pas oynamak zorunda kaldı. Babel, Yedlin ve Ömer'in kanatlardan yaptığı ortaların amacı yoktu ve tüm toplara Karagümrük savunması kolay kafa vurdu.