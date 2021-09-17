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Galatasaray'ın Lazio galibiyeti Avrupa'yı salladı! İşte o manşetler

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'e 4 maçta 8 puanla başlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grubundaki ilk maçında konuk ettiği İtalyan devi Lazio'yu devirdi. 3 puanı hanesine yazdırarak grupta liderliği alan sarı-kırmızılı ekibin galibiyeti, Avrupa basını tarafından manşetlere taşındı. İşte o manşetler...

17.09.2021 10:17 - Son Güncelleme: 17.09.2021 10:17
Galatasaray’ın Lazio galibiyeti Avrupa’yı salladı! İşte o manşetler

Avrupa Ligi'ndeki temsicilerimizden Galatasaray, sahasında ağırladığı Lazio'yu Strakosha'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Fotomac.com.tr maç sonrası Avrupa basınının manşetlerini derledi. İşte o başlıklar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’ın Lazio galibiyeti Avrupa’yı salladı! İşte o manşetler

LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA)

"Strakosha harakiri yaptı, Galatasaray hediyeyi geri çevirmedi"

Galatasaray’ın Lazio galibiyeti Avrupa’yı salladı! İşte o manşetler

LA LAZIO SIAMO NOI (İTALYA)

"Strakosha'nın kendi kalesine attığı gol belirleyici oldu"

Galatasaray’ın Lazio galibiyeti Avrupa’yı salladı! İşte o manşetler

FOOTBALL ITALIA (İTALYA)

"Sarri: Lazio'yu, Galatasaray maçındaki sonuca göre yargılamayın"

Galatasaray’ın Lazio galibiyeti Avrupa’yı salladı! İşte o manşetler

THE SUN (İNGİLTERE)

"Lazio kalecisi Strakosha, Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a karşı sezonun en komik kaleci hatasını yaptı"

Galatasaray’ın Lazio galibiyeti Avrupa’yı salladı! İşte o manşetler

DAILY STAR (İNGİLTERE)

"Lazio kalecisi, basit bir tutuşu felakete çevirerek kendi kalesine çok kötü bir gol attı"

Galatasaray’ın Lazio galibiyeti Avrupa’yı salladı! İşte o manşetler

SPORT 1 (ALMANYA)

"Galatasaray'ın zaferinde kendi kalesine çılgın gol"

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