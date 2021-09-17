Galatasaray'ın Lazio galibiyeti Avrupa'yı salladı! İşte o manşetler
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'e 4 maçta 8 puanla başlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grubundaki ilk maçında konuk ettiği İtalyan devi Lazio'yu devirdi. 3 puanı hanesine yazdırarak grupta liderliği alan sarı-kırmızılı ekibin galibiyeti, Avrupa basını tarafından manşetlere taşındı. İşte o manşetler...
17.09.2021 10:17
- Son Güncelleme: 17.09.2021 10:17
Avrupa Ligi'ndeki temsicilerimizden Galatasaray, sahasında ağırladığı Lazio'yu Strakosha'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Fotomac.com.tr maç sonrası Avrupa basınının manşetlerini derledi. İşte o başlıklar...
THE SUN (İNGİLTERE)
"Lazio kalecisi Strakosha, Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a karşı sezonun en komik kaleci hatasını yaptı"
DAILY STAR (İNGİLTERE)
"Lazio kalecisi, basit bir tutuşu felakete çevirerek kendi kalesine çok kötü bir gol attı"