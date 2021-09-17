Fenerbahçe’nin Eintracht Frankfurt maçındaki penaltısı neden tekrar edilmedi?

IFAB Kural Kitabı, gol ile neticelenmeyen bir penaltı vuruşu öncesinde hücum oyuncusu tarafından yapılan ihlal varsa endirekt serbest vuruş çalınması gerektiğini söylüyor. Eğer Dimitris Pelkas'ın penaltısı doğrudan gol olsaydı, penaltı vuruşu iptal edilmek yerine tekrar edilecekti.