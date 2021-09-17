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Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt maçındaki penaltısı neden tekrar edilmedi?

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmaya damga vuran olay ise 90+2'de yaşandı. Pelkas'ın kullandığı penaltıyı Trapp kurtardı, dönen topu Berisha ağlarla buluşturdu. Yapılan VAR incelemesinin ardından Berisha'nın ihlal yaptığı kararı verildi ve en direkt serbest vuruşa karar verildi. Peki bu durumda penaltı neden tekrar edilmedi? Kural ne diyor? İşte penaltı kuralı.

17.09.2021 10:11 - Son Güncelleme: 17.09.2021 10:26
Fenerbahçe’nin Eintracht Frankfurt maçındaki penaltısı neden tekrar edilmedi?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Temsilcimizin, adeta rakibini elinden kaçırdığı son anlar geceye damga vurdu.

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Fenerbahçe’nin Eintracht Frankfurt maçındaki penaltısı neden tekrar edilmedi?

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Fenerbahçe forması giyen Dimitris Pelkas'ı düşürdü ve müsabakanın hakemi Penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Yunan futbolcu, meşin yuvarlağı Alman file bekçisine nişanladı.

Fenerbahçe’nin Eintracht Frankfurt maçındaki penaltısı neden tekrar edilmedi?

Kaleciden dönen topu tamamlayan Mergim Berisha, Fenerbahçe'yi 90+2. dakikada 2-1 öne geçirdi ancak hakem golü iptal etti. Berisha'nın penaltı atışı esnasında ceza sahası içerisine erken girdiği gerekçesiyle VAR uyarısı sonrası gol geçerli sayılmadı.

Fenerbahçe’nin Eintracht Frankfurt maçındaki penaltısı neden tekrar edilmedi?

PENALTI NEDEN TEKRARLANMADI?

Dimitris Pelkas'ın kaçırdığı ancak Mergim Berisha'nın kaleciden dönen topu tamamlayarak gole çevirdiği penaltının tekrarlanmayarak doğrudan iptal edilmesinin ardından birçok futbolseverin kafası karıştı.

Fenerbahçe’nin Eintracht Frankfurt maçındaki penaltısı neden tekrar edilmedi?

IFAB Kural Kitabı, gol ile neticelenmeyen bir penaltı vuruşu öncesinde hücum oyuncusu tarafından yapılan ihlal varsa endirekt serbest vuruş çalınması gerektiğini söylüyor. Eğer Dimitris Pelkas'ın penaltısı doğrudan gol olsaydı, penaltı vuruşu iptal edilmek yerine tekrar edilecekti.

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