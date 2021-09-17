Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt maçındaki penaltısı neden tekrar edilmedi?
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmaya damga vuran olay ise 90+2'de yaşandı. Pelkas'ın kullandığı penaltıyı Trapp kurtardı, dönen topu Berisha ağlarla buluşturdu. Yapılan VAR incelemesinin ardından Berisha'nın ihlal yaptığı kararı verildi ve en direkt serbest vuruşa karar verildi. Peki bu durumda penaltı neden tekrar edilmedi? Kural ne diyor? İşte penaltı kuralı.
17.09.2021 10:11
- Son Güncelleme: 17.09.2021 10:26