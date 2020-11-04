Başakşehir-Manchester United'ı yendi İngilizler çıldırdı! Demba Ba adını tarihe yazdırdı

Takımla antrenmanlara başlayan ancak henüz hazır olmayan Nacer Chadli, Okechukwu Azubuike ve Uğur Uçar da kadroda yer almayan diğer isimler oldu. İstanbul ekibinde bir diğer eksik ise uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Junior Caiçara.