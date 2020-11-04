Başakşehir-Manchester United'ı yendi İngilizler çıldırdı! Demba Ba adını tarihe yazdırdı
Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, sahasında Manchester United'ı 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 12. dakikada Demba Ba ve 40. dakikada Visca'dan geldi. Devler Ligi'ndeki ilk 3 puanını elde eden M.Başakşehir, rakibinin galibiyet serisini de sonlandırmış oldu. Demba Ba, attığı golle birlikte kariyerinde Manchester United'a attığı gol sayısını da 4'e çıkartmış oldu. Tecrübeli forvet, daha önceden United'a karşı Newcastle formasıyla 2, Chelsea ile 1 gol kaydetmişti.
04.11.2020 23:29
- Son Güncelleme: 04.11.2020 23:34
Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, sahasında Manchester United'ı 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 12. dakikada Demba Ba ve 40. dakikada Visca'dan geldi. Devler Ligi'ndeki ilk 3 puanını elde eden M.Başakşehir, rakibinin galibiyet serisini de sonlandırmış oldu.
OKAN BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü haftasında Manchester United'ı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları Paris Saint-Germain (PSG) maçının ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı. Okan Buruk, PSG'ye 2-0 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Mehmet Topal'ın yerine Danijel Aleksic'e, sakatlığı bulunan Enzo Crivelli'nin yerine de Demba Ba'ya ilk 11'de şans verdi.
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