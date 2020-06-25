Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'den küs olduğu eski eşi Yolanthe Cabau itirafı: Her şeyi...
Bir dönem Galatasaray forması da giyen ve taraftarın gönlünde yer edinen 36 yaşındaki Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder, emekliliğinin ardından özel hayatıyla gündemden düşmemişti. Özellikle eşi Yolanthe Cabau'yu aldattığı ortaya çıkan Wesley Sneijder'in son hali ise herkesi şoke etmişti. Sneijder, şimdi de biyografisini yayınlamaya hazırlanıyor. Wesley Sneijder, hayatını anlattığı biyografisinde çıkanlardan bir kısmını yayınladı. İşte Wesley Sneijder'den hayat hikayesinin önemli kısımları...
"KRALİYET AİLESİ ÜYESİ GİBİYDİM"
"Madrid'de gece hayatına kendimi fazla kaptırdım. Gençtim ve başarının, ilginin, şöhretin tadını çıkarıyordum. Daha sonraları her şey kötü gitmeye başladı. Uyuşturucu haplar yoktu ama alkol vardı. Kraliyet ailesinin bir üyesi gibi yaşıyordum. Real Madrid fubolcusuysan ilgi görürsün. Fakat, sahada da yeterince iyiydim. Sürekli olarak, "Sneijder daha iyisini yapabilirsin." diyorlardı."
"SADECE TEKNİĞİMLE OYNADIM"
"Oynamaya devam ediyordum ama artık o kadar iyi değildim ve daha az motiveydim. Davranışlarım, Real Madrid gibi bir kulübün oyuncusuna yakışmıyordu. Sahada futbol zekamı kullanarak oynamaya başlamıştım. Fiziksel olarak etkileri artmaya başladıktan sonra sadece tekniğimle oynadım. Kimsenin bunu fark etmeyeceğini düşünmüştüm."