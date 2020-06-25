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Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'den küs olduğu eski eşi Yolanthe Cabau itirafı: Her şeyi...

Bir dönem Galatasaray forması da giyen ve taraftarın gönlünde yer edinen 36 yaşındaki Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder, emekliliğinin ardından özel hayatıyla gündemden düşmemişti. Özellikle eşi Yolanthe Cabau'yu aldattığı ortaya çıkan Wesley Sneijder'in son hali ise herkesi şoke etmişti. Sneijder, şimdi de biyografisini yayınlamaya hazırlanıyor. Wesley Sneijder, hayatını anlattığı biyografisinde çıkanlardan bir kısmını yayınladı. İşte Wesley Sneijder'den hayat hikayesinin önemli kısımları...

25.06.2020 10:35 - Son Güncelleme: 25.06.2020 10:35
Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'den küs olduğu eski eşi Yolanthe Cabau itirafı: Her şeyi...

Wesley Sneijder, hayatını anlattığı biyografisinde çıkanlardan bir kısmını yayınladı. İşte Wesley Sneijder'den hayat hikayesinin önemli kısımları...

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Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'den küs olduğu eski eşi Yolanthe Cabau itirafı: Her şeyi...

"KRALİYET AİLESİ ÜYESİ GİBİYDİM"
"Madrid'de gece hayatına kendimi fazla kaptırdım. Gençtim ve başarının, ilginin, şöhretin tadını çıkarıyordum. Daha sonraları her şey kötü gitmeye başladı. Uyuşturucu haplar yoktu ama alkol vardı. Kraliyet ailesinin bir üyesi gibi yaşıyordum. Real Madrid fubolcusuysan ilgi görürsün. Fakat, sahada da yeterince iyiydim. Sürekli olarak, "Sneijder daha iyisini yapabilirsin." diyorlardı."

Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'den küs olduğu eski eşi Yolanthe Cabau itirafı: Her şeyi...

"VOTKA EN İYİ ARKADAŞIMDI"
"Yalnızdım, bir başımaydım. Etrafımda bu kadar çok arkadaşım varken neden yalnızdım? Votkanın en iyi arkadaşım olduğunu fark edememiştim bile. Fiziksel olarak bunun etkilerini görmedim. Bir sonraki gün uyanıyor ve her şeye yeniden başlıyordum."

Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'den küs olduğu eski eşi Yolanthe Cabau itirafı: Her şeyi...

"SADECE TEKNİĞİMLE OYNADIM"
"Oynamaya devam ediyordum ama artık o kadar iyi değildim ve daha az motiveydim. Davranışlarım, Real Madrid gibi bir kulübün oyuncusuna yakışmıyordu. Sahada futbol zekamı kullanarak oynamaya başlamıştım. Fiziksel olarak etkileri artmaya başladıktan sonra sadece tekniğimle oynadım. Kimsenin bunu fark etmeyeceğini düşünmüştüm."

Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'den küs olduğu eski eşi Yolanthe Cabau itirafı: Her şeyi...

"ETRAFIMDA GUTI VARKEN..."
"Yaptığın her şey bir gün karşına çıkar. Sokaklarda gezmek, binlerce euro para harcamak veya tüm bunlarla başa çıkma şeklin. Yeterince direndim diyemiyorum. Özellikle, genelde etrafımda Guti gibi biri varken."

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