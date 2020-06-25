Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'den küs olduğu eski eşi Yolanthe Cabau itirafı: Her şeyi...

"VOTKA EN İYİ ARKADAŞIMDI"

"Yalnızdım, bir başımaydım. Etrafımda bu kadar çok arkadaşım varken neden yalnızdım? Votkanın en iyi arkadaşım olduğunu fark edememiştim bile. Fiziksel olarak bunun etkilerini görmedim. Bir sonraki gün uyanıyor ve her şeye yeniden başlıyordum."