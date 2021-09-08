Galatasaray’ın istediği yıldız Cimbom’u takibe aldı

DIAWARA VE MENDY İDDİASI

Gedson Fernandes'e alternatif arayışına giren Galatasaray'da gündeme Roma forması giyen Gineli orta saha Amadou Diawara gedi. İtalyan basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Roma ile anlaşma sağladığı fakat Diawara'yı ikna edemediği iddia edildi. Ayrıca Fransız basını Galatasaray'ın Leicester City forması giyen Nampalys Mendy için kulübüyle anlaştığını öne sürdü.