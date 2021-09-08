Galatasaray'ın istediği yıldız Cimbom'u takibe aldı
Son dakika Galatasaray haberleri | Transfer sezonunun bitmesine sayılı saatler kala Galatasaray'da orta sahaya son aday Brezilyalı genç isim Gustavo Assuncao oldu. Portekiz'de forma giyen orta saha adının Galatasaray ile anılmasının ardından sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesaplarını takibe aldı.
Galatasaray transferin son gününde taraftarın merakla beklediği orta saha transferine noktayı koymak üzere! Sarı Kırmızılıların gündeminde yer alan Brezilyalı yıldız sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe alarak taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar...
BİRÇOK FUTBOLCUYLA TEMAS HALİNDE
Galatasaray'da transferin son günü oldukça hareketli geçiyor. Teknik direktör Fatih Terim ve başkan Burak Elmas arasında yapılan görüşmede orta sahaya takviye yapılması konusunda fikir birliğine varılırken Sarı Kırmızılılar birçok oyuncuyu gündemine aldı.
GEDSON FERNANDES OLMADI
Galatasaray'ın yaz transfer dönemi boyunca peşinden koştuğu Gedson Fernandes için kulübü Benfica 15 milyon Euro bonservis bedeli talep edince Sarı Kırmızılı kulüp ısrarından vazgeçti. Son dakika sürprizi yaşanmazsa Galatasaray'da Gedson Fernandes defteri kapanmış durumda.
DIAWARA VE MENDY İDDİASI
Gedson Fernandes'e alternatif arayışına giren Galatasaray'da gündeme Roma forması giyen Gineli orta saha Amadou Diawara gedi. İtalyan basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Roma ile anlaşma sağladığı fakat Diawara'yı ikna edemediği iddia edildi. Ayrıca Fransız basını Galatasaray'ın Leicester City forması giyen Nampalys Mendy için kulübüyle anlaştığını öne sürdü.
İLK HEDEF GUSTAVO ASSUNCAO
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'ın orta saha için düşündüğü ilk isim Portekiz temsilcisi Famalicao'da forma giyen Brezilyalı Gustavo Assuncao... Skorer'in edindiği bilgiye göre Galatasaray yönetimi Assuncao'nun transferi için kulübü Famalicao'ya resmi teklifini iletti.