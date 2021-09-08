Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic İstanbul'a geldi! Kartal işareti yaptı, atkı açtı...
Beşiktaş'ın Barcelona'dan kadrosuna kattığı dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, İstanbul'a geldi. Beşiktaşlı taraftarlar, Bosna Hersek milli takımından dönen Miralem Pjanic'i havalimanında coşkulu şekilde karşıladı. Taraftarların tezahüratları karşısında kartal işareti yapan Pjanic, Beşiktaş atkısı açtı.
08.09.2021 22:29
- Son Güncelleme: 08.09.2021 22:48
Beşiktaşlı taraftarlar, ülkesinin milli takımından dönen Miralem Pjanic'i havalimanında coşkulu şekilde karşıladı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic, saat 21.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.