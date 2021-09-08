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Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic İstanbul'a geldi! Kartal işareti yaptı, atkı açtı...

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kadrosuna kattığı dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, İstanbul'a geldi. Beşiktaşlı taraftarlar, Bosna Hersek milli takımından dönen Miralem Pjanic'i havalimanında coşkulu şekilde karşıladı. Taraftarların tezahüratları karşısında kartal işareti yapan Pjanic, Beşiktaş atkısı açtı.

08.09.2021 22:29 - Son Güncelleme: 08.09.2021 22:48
Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic İstanbul’a geldi! Kartal işareti yaptı, atkı açtı...

Beşiktaşlı taraftarlar, ülkesinin milli takımından dönen Miralem Pjanic'i havalimanında coşkulu şekilde karşıladı.

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Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic İstanbul’a geldi! Kartal işareti yaptı, atkı açtı...



Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic, saat 21.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic İstanbul’a geldi! Kartal işareti yaptı, atkı açtı...

Bosna Hersek Milli Takımı ile Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu havalimanında 200'e yakın taraftar karşıladı.

Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic İstanbul’a geldi! Kartal işareti yaptı, atkı açtı...

Taraftarların tezahüratları karşısında kartal işareti yapan Pjanic, Beşiktaş atkısı açtı.

Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic İstanbul’a geldi! Kartal işareti yaptı, atkı açtı...

Bosnalı futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

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