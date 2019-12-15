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Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu! İşte alacağı rakam

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da kötü gidiş Ankaragücü karşılaşmasında da sürdü. 10 kişi kalan Süper Lig'in sonuncusuna 2-0'dan puan kaybeden sarı-kırmızılılarda gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi. Fatih Terim tarafından hazırlanan rapora göre çalışmalarını sürdüren yönetim, hocanın ısrarla istediği bir ismin transferini bitirdi. İşte detaylar...

15.12.2019 15:28 - Son Güncelleme: 15.12.2019 15:29
Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu! İşte alacağı rakam

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk etti.

Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu! İşte alacağı rakam

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci devreye hızlı başlayan Galatasaray Feghouli ve Belhanda ile aradığı golleri bulmuştu.

Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu! İşte alacağı rakam

Orgill'in kırmızı kartının ardından maçın farka gitmesi beklenirken Ankaragücü, maçın son anlarında iki gol birden buldu ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu! İşte alacağı rakam

Aslan böylelikle ligdeki kötü gidişatını sürdürürken, konuk ekip Ankaragücü 6 maçlık mağlubiyet serisine son verdi...

Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu! İşte alacağı rakam

'KADRO DIŞI'LAR BAŞLIYOR
Karşılaşmanın ardından basın toplantısında yine transfer dönemini işaret eden Terim, yapılacak operasyonun sinyallerini vermişti.

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