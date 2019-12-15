Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu! İşte alacağı rakam

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da kötü gidiş Ankaragücü karşılaşmasında da sürdü. 10 kişi kalan Süper Lig'in sonuncusuna 2-0'dan puan kaybeden sarı-kırmızılılarda gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi. Fatih Terim tarafından hazırlanan rapora göre çalışmalarını sürdüren yönetim, hocanın ısrarla istediği bir ismin transferini bitirdi. İşte detaylar...

15.12.2019 15:28 - Son Güncelleme: 15.12.2019 15:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





