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Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'a isyan bayrağı açtı! "Sözde vizyon getirecekti..."

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılşma 3-1 Sivasspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonuçla 33 puana ulaşan Sivasspor iderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 25 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler Kadıköy'deki Beşiktaş maçı öncesi kayıp yaşarken Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a büyük tepki geldi. Takımın gösterdiği performans ve alınan sonuçtan oldukça memnuniyetsiz olan sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan Ali Koç'u eleştirdi. İşte sosyal medyada Ali Koç tepkileri...

15.12.2019 20:32 - Son Güncelleme:
Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'a isyan bayrağı açtı! Sözde vizyon getirecekti...

Ligde aldığı üst üste galibiyetlerle zirveye yerleşen Sivasspor'u Fenerbahçe'de de durduramadı.

Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'a isyan bayrağı açtı! Sözde vizyon getirecekti...

Yiğidolar, Fenerbahçe'yi Fernando, Emre Kılınç ve Ziya Erdal'ın golleri ile 3-1 mağlup ederek ligdeki seri galibiyetlerine bir yenisini ekledi.

Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'a isyan bayrağı açtı! Sözde vizyon getirecekti...

Sarı-lacivertlilerin tek golü 85'inci dakikada Deniz Türüç'ten geldi.

Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'a isyan bayrağı açtı! Sözde vizyon getirecekti...

Fenerbahçe'de maçın duraklama anlarında Rodrigues ve Ozan Tufan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'a isyan bayrağı açtı! Sözde vizyon getirecekti...

Sarı-lacivertlilerin aldığı bu skor Fenerbahçe taraftarının sabrını taşırırken sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

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