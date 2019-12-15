Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'a isyan bayrağı açtı! "Sözde vizyon getirecekti..."
Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılşma 3-1 Sivasspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonuçla 33 puana ulaşan Sivasspor iderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 25 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler Kadıköy'deki Beşiktaş maçı öncesi kayıp yaşarken Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a büyük tepki geldi. Takımın gösterdiği performans ve alınan sonuçtan oldukça memnuniyetsiz olan sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan Ali Koç'u eleştirdi. İşte sosyal medyada Ali Koç tepkileri...
15.12.2019 20:32
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