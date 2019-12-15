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Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının 11'leri

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak en kritik mücadelede Fenerbahçe, lider Sivasspor'a konuk oluyor. Deplasmanda kazanarak zirve mücadelesinden kopmak istemeyen sarı-lacivertli ekip deplasman hasretine de son vermek istiyor. 6 haftadır puan kaybetmeyen Yiğidolar ise Fenerbahçe'yi de devirerek puan farkını açmak istiyor. Bütün gözlerin çevrildiği zorlu maç öncesi 11'ler netleşirken, Ersun Yanal'ın sürpriz bir kararla Zanka'yı yine kenarda oturtacağı öğrenildi. İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının 11'leri...

15.12.2019 09:23 - Son Güncelleme: 15.12.2019 09:23
Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının 11'leri

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe bugün lider Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının 11'leri

Yeni 4 Eylül Stadı'nda 16.30'da başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Kritik maç öncesi Kanarya'da Moses, Hasan Ali ve Zajc yok. Sivas'ta da Hakan Arslan sarı kart cezası, Rybalka ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının 11'leri

KAYBEDERSE SIKINTI
Fenerbahçe yenilmesi halinde zirvenin 8 puan gerisine düşecek. Böyle bir tabloda teknik direktör Ersun Yanal'ın geleceği de tartışmaya açılacak. Tecrübeli hoca, öğrencilerine son uyarılarını yaptı.

Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının 11'leri

Final niteliğinde bir maça çıkacaklarını hatırlatan sarı-lacivertli çalıştırıcının, "Sivas'ın en önemli özelliği çok koşması ve uzun toplarla oynaması.

Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının 11'leri

Kazanmak istiyorsak biz de sahada en az onlar kadar koşup, mücadele etmeliyiz.

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