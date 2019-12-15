Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının 11'leri

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak en kritik mücadelede Fenerbahçe, lider Sivasspor'a konuk oluyor. Deplasmanda kazanarak zirve mücadelesinden kopmak istemeyen sarı-lacivertli ekip deplasman hasretine de son vermek istiyor. 6 haftadır puan kaybetmeyen Yiğidolar ise Fenerbahçe'yi de devirerek puan farkını açmak istiyor. Bütün gözlerin çevrildiği zorlu maç öncesi 11'ler netleşirken, Ersun Yanal'ın sürpriz bir kararla Zanka'yı yine kenarda oturtacağı öğrenildi. İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının 11'leri...

15.12.2019 09:23 - Son Güncelleme: 15.12.2019 09:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





