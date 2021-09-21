Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’da geri dönüş sendromu! Bu ilk değil! Başakşehir yenilgisi sonrası…
Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde ilk yenilgisini Başakşehir deplasmanında yaşarken, Portekizli teknik adam "B planı yok" eleştirilerine maruz kaldı. Ancak Pereira'nın bu sorunla ilk kez karşı karşıya kalmadığı ve geçmiş kariyerinde de sık sık 'geri dönüş sendromu' yaşadığı ortaya çıktı.
21.09.2021 16:18
- Son Güncelleme: 21.09.2021 16:18
Fenerbahçe'deki ilk döneminde 61 maçta görev yapan başarılı teknik adam 13 karşılaşmada yenik duruma düşmüştü.
Shanghai Port ekibinin başında tam 117 karşılaşmaya çıkan Vitor Pereira 46 maçta skor dezavantajına düştü.
Portekizli hoca bu maçların sadece 10'undan zaferle ayrılabilirken, 36 karşılaşmada ise galibiyeti elde edemedi.