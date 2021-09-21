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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’da geri dönüş sendromu! Bu ilk değil! Başakşehir yenilgisi sonrası…

Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde ilk yenilgisini Başakşehir deplasmanında yaşarken, Portekizli teknik adam "B planı yok" eleştirilerine maruz kaldı. Ancak Pereira'nın bu sorunla ilk kez karşı karşıya kalmadığı ve geçmiş kariyerinde de sık sık 'geri dönüş sendromu' yaşadığı ortaya çıktı.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
21.09.2021 16:18 - Son Güncelleme: 21.09.2021 16:18
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’da geri dönüş sendromu! Bu ilk değil! Başakşehir yenilgisi sonrası…

Fenerbahçe'deki ilk döneminde 61 maçta görev yapan başarılı teknik adam 13 karşılaşmada yenik duruma düşmüştü.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’da geri dönüş sendromu! Bu ilk değil! Başakşehir yenilgisi sonrası…

Ancak Sarı-Lacivertliler, Portekizli hoca yönetimindeki bu karşılaşmaların hiçbirinden galibiyetle ayrılmayı başaramadı. Kanarya bu maçların 9'unu kaybederken, 4'ünden ise beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’da geri dönüş sendromu! Bu ilk değil! Başakşehir yenilgisi sonrası…

Pereira'nın Çin kariyerini incelediğimizde yine benzer bir tablo karşımıza çıkıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’da geri dönüş sendromu! Bu ilk değil! Başakşehir yenilgisi sonrası…

Shanghai Port ekibinin başında tam 117 karşılaşmaya çıkan Vitor Pereira 46 maçta skor dezavantajına düştü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’da geri dönüş sendromu! Bu ilk değil! Başakşehir yenilgisi sonrası…

Portekizli hoca bu maçların sadece 10'undan zaferle ayrılabilirken, 36 karşılaşmada ise galibiyeti elde edemedi.

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