'Galatasaray'ın golünde el var!' VAR incelendi ama...
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karılaşmanın 20. dakikasında sarı kırmızılı ekip, Muğdat Çelik'in golüyle 1-0 öne geçerken gol öncesi asisti yapan Emre Taşdemir'in topu eliyle alıp almadığı tartışma yarattı. Karar vermek üzere maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu VAR'a gitti. VAR incelemesi sonrası Uğurlu, golü verdi ve orta noktayı gösterdi.
27.02.2019 18:06
- Son Güncelleme: 27.02.2019 18:22
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