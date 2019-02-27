Haberler Web TV Galatasaray'ın Hatayspor'a attığı gole VAR incelemesi! İşte o pozisyon

Galatasaray'ın Hatayspor'a attığı gole VAR incelemesi! İşte o pozisyon

27.02.2019 18:09

Hatayspor - Galatasaray maçının 20. dakikasında sarı kırmızılı ekip Muğdat Çelik'in golüyle 1-0 öne geçerken gol öncesi asisti yapan Emre Taşdemir'in topu eliyle alıp almadığına karar vermek üzere Yaşar Kemal Uğurlu VAR'a gitti. VAR incelemesi sonrası Uğurlu orta noktayı gösterdi.


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