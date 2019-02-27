Galatasaray'ın Hatayspor'a attığı gole VAR incelemesi! İşte o pozisyon

Hatayspor - Galatasaray maçının 20. dakikasında sarı kırmızılı ekip Muğdat Çelik'in golüyle 1-0 öne geçerken gol öncesi asisti yapan Emre Taşdemir'in topu eliyle alıp almadığına karar vermek üzere Yaşar Kemal Uğurlu VAR'a gitti. VAR incelemesi sonrası Uğurlu orta noktayı gösterdi.
Galatasaray'ın Hatayspor'a attığı gole VAR incelemesi! İşte o pozisyon27.02.2019 18:09
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