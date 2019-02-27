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UEFA 2019 Şubat ayı kulüpler sıralaması açıklandı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA sıralamaları

UEFA 21 Şubat 2019 tarihi itibariyle kulüpler sıralamasını açıkladı. Listeye damga vuran ise Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki fark oldu. Gruplarda elenen Beşiktaş Türkiye'nin en başarılı kulübü olmayı sürdürdü. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA sıralamaları...

27.02.2019 16:31 - Son Güncelleme:
UEFA 2019 Şubat ayı kulüpler sıralaması açıklandı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA sıralamaları

İşte UEFA'nın güncel en başarılı kulüpler sıralaması;

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UEFA 2019 Şubat ayı kulüpler sıralaması açıklandı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA sıralamaları

1. Real Madrid | Puan: 148.000

UEFA 2019 Şubat ayı kulüpler sıralaması açıklandı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA sıralamaları

2. Bayern Münih | Puan: 128.000

UEFA 2019 Şubat ayı kulüpler sıralaması açıklandı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA sıralamaları

3. Barcelona | Puan: 128.000

UEFA 2019 Şubat ayı kulüpler sıralaması açıklandı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA sıralamaları

4. Atletico Madrid | Puan: 127.000

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