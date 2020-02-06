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Galatasaray'ın FIFA tehdidine Club Brugge'den yanıt! Diagne...

Sezon başında Galatasaray'dan Club Brugge kiralanan ancak disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Diagne krizi sürüyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada Club Brugge'ü FIFA'ya şikayet edeceklerini bildirmişti. Belçika ekibi konuyla ilgili açıklama yaptı.

06.02.2020 19:25 - Son Güncelleme: 06.02.2020 19:25
Galatasaray'ın FIFA tehdidine Club Brugge'den yanıt! Diagne...

Galatasaray'da Mbaye Diagne belirsizliği sürüyor. Sezon başında Club Burgge takıma kiralanan Mbaye Diagne, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçı sonrası kadro dışı kaldı.

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Galatasaray'ın FIFA tehdidine Club Brugge'den yanıt! Diagne...

Devre arasında Galatasaray'a döneceği konuşulan Senagalli golcüye izin çıkmadı.

Galatasaray'ın FIFA tehdidine Club Brugge'den yanıt! Diagne...

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, Club Brugge'ün Diagne'yi antrenmanlara almaması ve parasını ödememesiyle konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunmuştu.

Galatasaray'ın FIFA tehdidine Club Brugge'den yanıt! Diagne...

CENGİZ: "FIFA'YA GİDECEĞİZ"
"Diagne çok maliyetli oldu bize. Taraftar çok da istedi. Bizim çok ağrımıza gitti. Taraftarımız çok istedi. Biz çok mali zorluğa düşerek transfer ettik. Tutmadı, olmadı. Transfer ederken Anderlecht kulübüyle, Club Brugge birbirlerine girdi. Brugge hayallerimizi aldattı. Oyuncu Senegal'de. 1 aydır kendi takım antrenmanına almadılar. Neredeyse ölüme mahkum ettiler. FIFA'ya gideceğiz. Yazıyı gönderdik. Sen benim en değerli yatırımlarından birini böyle çöpe atamazsın. Buna hakkın yok. Hem parasını ödemiyorsun, hem çöpe atıyorsun. 15.5 milyon euro'ya yakın bedeli ödemek zorundasın."

Galatasaray'ın FIFA tehdidine Club Brugge'den yanıt! Diagne...

Club Brugge cephesinden ise Mustafa Cengiz'in açıklamalarına yanıt geldi.

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