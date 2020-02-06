Galatasaray'ın FIFA tehdidine Club Brugge'den yanıt! Diagne...

CENGİZ: "FIFA'YA GİDECEĞİZ"

"Diagne çok maliyetli oldu bize. Taraftar çok da istedi. Bizim çok ağrımıza gitti. Taraftarımız çok istedi. Biz çok mali zorluğa düşerek transfer ettik. Tutmadı, olmadı. Transfer ederken Anderlecht kulübüyle, Club Brugge birbirlerine girdi. Brugge hayallerimizi aldattı. Oyuncu Senegal'de. 1 aydır kendi takım antrenmanına almadılar. Neredeyse ölüme mahkum ettiler. FIFA'ya gideceğiz. Yazıyı gönderdik. Sen benim en değerli yatırımlarından birini böyle çöpe atamazsın. Buna hakkın yok. Hem parasını ödemiyorsun, hem çöpe atıyorsun. 15.5 milyon euro'ya yakın bedeli ödemek zorundasın."