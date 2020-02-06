Fenerbahçe'den kaçarak ayrılmıştı hatırladınız mı? Ortega'nın son halini görenler inanamadı
Birçoğu dünyanın konuştuğu isimlerden. Ve yıllar onları öyle bir değiştirdi ki, kimisine ilaç gibi geldi kimisi içinde işler pek iyi gitmedi. Onlardan biri Fenerbahçe'den kaçarak uzaklaşan Ariel Ortega. 2002-2003 sezonu için Fenerbahçe ile el sıkışan ancak kısa bir macera sonrası kaçan Ariel Ortega'nın yıllar sonraki hali sizi çok şaşırtacak...
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın efsane oyuncularından de Rossi, Roma-Lazio derbisini Olimpico Stadı'nda taraftarlarla birlikte izleme hayalini gerçekleştirmek için kılık değiştirdi. Pazar akşamı 1-1 eşitlikle sona eren derbiyi tribünden izleyen de Rossi, maça gitmeden önce yüzüne yaptığı plastik maskeyle adeta bambaşka biri oldu.
"TOTTİ BİLE TANIYAMAZ"
İtalyan futbolcunun yeni halini gören futbolseverler, 'Bunu Totti bile tanıyamaz' yorumlarını yaparak de Rossi'nin taktiğinin işe yaradığını savundu. Roma'nın efsane isimlerinden de Rossi, 'ufak' bir değişiklikle Lazio derbisini Olimpico'da taraftarların arasında izleme hayalini gerçekleştirdi.