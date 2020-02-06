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Fenerbahçeli Mauricio Isla'dan transfer itirafı! "Riquelme beni 3 kez telefonla aradı..."

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki Şilili sağ bek Mauricio Isla Sarı-Lacivertli kulüpteki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Isla, "Boca Juniors'ta Riquelme beni 3 kez telefonla aradı. Hayal edin, telefon çalışıyor ve açıyorsunuz, 'Hey, ben Riquelme' diyor karşıdaki. Boca'nın beni istediğini bilmiyordum, bana bunu iletti" itirafında bulundu.

06.02.2020 23:14 - Son Güncelleme: 06.02.2020 23:24
Fenerbahçeli Mauricio Isla'dan transfer itirafı! Riquelme beni 3 kez telefonla aradı...

Yaklaşık 2 sezondur Fenerbahçe'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki Şilili sağ bek Mauricio Isla, Şili basınından CDF kanalına konuştu.

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Fenerbahçeli Mauricio Isla'dan transfer itirafı! Riquelme beni 3 kez telefonla aradı...

Devre arasında ismi birçok kulüp ile anılan ancak sözleşmesi bitene kadar Fenerbahçe'de kalmayı seçen tecrübeli futbolcu, flaş itiraflarda bulundu.

Fenerbahçeli Mauricio Isla'dan transfer itirafı! Riquelme beni 3 kez telefonla aradı...

İŞTE MAURİCİO ISLA'NIN AÇIKLAMALARI

"Boca Juniors'ta Riquelme beni 3 kez telefonla aradı. Hayal edin, telefon çalışıyor ve açıyorsunuz, 'Hey, ben Riquelme' diyor karşıdaki."

Fenerbahçeli Mauricio Isla'dan transfer itirafı! Riquelme beni 3 kez telefonla aradı...

"Boca'nın beni istediğini bilmiyordum, bana bunu iletti, 'Boca'da oynamak ister misin' dedi. Ben de, 'Tabii ki isterim, Güney Amerika'nın en büyük takımlarından birinde oynamayı kim istemez?' dedim."

Fenerbahçeli Mauricio Isla'dan transfer itirafı! Riquelme beni 3 kez telefonla aradı...

"Riquelme bana, Ocak ayında transferin gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini sordu. Fenerbahçe ile konuşması gerekiyordu. Ben, 'Fenerbahçe'de sözleşmemi tamamlamak istiyorum' dedim. Ailem mutlu ve önemli şeyler için mücadele veriyoruz. Teşekkür ettim."

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