Fenerbahçeli Mauricio Isla'dan transfer itirafı! "Riquelme beni 3 kez telefonla aradı..."
Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki Şilili sağ bek Mauricio Isla Sarı-Lacivertli kulüpteki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Isla, "Boca Juniors'ta Riquelme beni 3 kez telefonla aradı. Hayal edin, telefon çalışıyor ve açıyorsunuz, 'Hey, ben Riquelme' diyor karşıdaki. Boca'nın beni istediğini bilmiyordum, bana bunu iletti" itirafında bulundu.
06.02.2020 23:14
- Son Güncelleme: 06.02.2020 23:24
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