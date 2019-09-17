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Galatasaray'ın Club Brugge maçı kadrosu belli oldu

Son dakika haberine göre yarın Belçika'da Club Brugge ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Kadroda Kasımpaşa maçında çene kemiği kırılan Younes Belhanda yer almadı.

17.09.2019 10:40 - Son Güncelleme: 17.09.2019 10:40
Galatasaray'ın Club Brugge maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Club Brugge maçının kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı kafilede çene kemiğinde kırık bulunan Younes Belhanda yer almadı.

Galatasaray'ın Club Brugge maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'dan konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:
Galatasaray, 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Sezonu A Grubu ilk haftasında Club Brugge ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün Belçika'ya hareket edecek.

Galatasaray'ın Club Brugge maçı kadrosu belli oldu

Sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 11.30'da Oostende kentine gidecek olan Galatasaray kafilesi, daha sonra karayoluyla Brugge kentine geçerek kampa girecek.

Galatasaray'ın Club Brugge maçı kadrosu belli oldu

Takımımız, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını TSİ 19.30'da karşılaşmanın gerçekleşeceği Jan Breydelstadion'da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak. Teknik direktörümüz Fatih Terim ve oyuncu katılımı ile düzenlenecek basın toplantısı ise TSİ 19.00'da başlayacak.

Galatasaray'ın Club Brugge deplasmanı için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Galatasaray'ın Club Brugge maçı kadrosu belli oldu

FERNANDO MUSLERA

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