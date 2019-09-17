Galatasaray'ın Club Brugge maçı kadrosu belli oldu
Son dakika haberine göre yarın Belçika'da Club Brugge ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Kadroda Kasımpaşa maçında çene kemiği kırılan Younes Belhanda yer almadı.
17.09.2019 10:40
- Son Güncelleme: 17.09.2019 10:40
Takımımız, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını TSİ 19.30'da karşılaşmanın gerçekleşeceği Jan Breydelstadion'da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak. Teknik direktörümüz Fatih Terim ve oyuncu katılımı ile düzenlenecek basın toplantısı ise TSİ 19.00'da başlayacak.
Galatasaray'ın Club Brugge deplasmanı için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
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